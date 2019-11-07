Додано: Чет 07 лис, 2019 22:50

detroytred написав: yama

Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).

К тому же проиграл с минимальной разницей.



В пример не годится. yamaТак Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).К тому же проиграл с минимальной разницей.В пример не годится.

Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ

это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ?. Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковичакоторый выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назадтак и за выбор последующих... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу