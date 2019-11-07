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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:28
Про менталітет і роль еліти
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:29
Re: Політичні дискусії
Лично мое мнение.
Эта ветка была специально выделена из основной ("Макроекономіка України.
Політика та гроші") для того, чтобы на той не разгорались страсти, но со временем превратилась в своего рода "отстойник", где более-менее постоянно пишут не более 20-30 человек, и куда переносятся посты с основной ветки, если они начинают вызывать там дискуссию по политмотивам (это видно по редким здесь постам с плюсами).
Теперь о "+".
Справа есть "Топ відповідей". Судя по тому, что иногда, к примеру, 8-й по списку ответ может набрать больше плюсов, чем 2-й, людям интересно, что написала 10-ка победителей и они поддерживают понравившийся пост даже после окончания подсчета "Топ-10".
В таком случае, если "+" будут возвращены на эту ветку, здесь может оказаться больше посетителей, больше постов, что для руководства финансового форума не желательно.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:30
yama
Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).
К тому же проиграл с минимальной разницей.
В пример не годится.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:34
Re: Політичні дискусії
Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов.
Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.
Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:43
freeze
Тоже не представляю, как к нему потянется массовый обыватель, который собственно обеспечивает победу.
23% (среди которых к тому же *абы не ЗЕ*), допустим, останутся навсегда (при отсутствии лучшего), но ещё 27% наврядли возможно ему добрать.
Хотя ... тут я ссылку бросал на прогноз деления на две партии.
Тогда есть шансы.
Но само деление призрачное))
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:50
это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?
Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ . Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича и мне стыдно за свой народ который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад так и за выбор последующих ... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 лис, 2019 22:53, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:50
Давайте сформулюємо це по іншому:
"Його електоральна база друга після Зе".
Якщо Зеленський пролетить, а я майже не сумніваюсь що він пролетить(в 2024), то По має шанси. Хоча особисто я не дуже вірю що По може ще раз стати президентом.
Багато залежить від того чи будуть достойні конкуренти в 2024. Поки що таких немає. Але час є. Наприклад в 2014 ніхто навіть нафантазувати не міг що президентом в 2019 стане Зе.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:58
Для мене Порошенко - найгірший Президент в сучасній історії України. Гірше за Януковича. Янукович - випадкова людина. Його дії були передбачувальні з самого початку і сподіватися там не було на що. Порошенко ж прийшов на хвилі піднесення духу нації, на крові врешті решт. І загнав той дух піднесення в такий жахливий депресняк своїми діями. Не покарані вбивці Небесної сотні, не покарані сепаратисти, що спокійно живуть в Києві. Війна не була названа війною. Мародерство. Співпраця з ворогом під час війни. Народ чекав від нього перед усім не реформ навіть, а святої помсти, відновлення справедливості, перемоги Добра над Злом, в метафізичному розумінні. Порошенко посіяв зневіру в критичний момент для всієї нації, доленосний момент, сіяв внутрішню ворожнечу між українцями. Навряд чи він понесе покарання де юре, не вірю в це. Але перед Богом дасть відповідь. Я не бажаю йому зла, як людині, але ненавиджу, той гріх, що є в ньому. Йому жити тепер зі всим тим. Можливо покається і Бог простить його.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:02
Совершенно верно, победу на выборах обеспечивает массовый избиратель.
В 2014 году Петро надул всех своими лозунгами и охомутал огромные пласты самых разнонаправленных избирателей - закончим войну за две недели, поддержим русский язык, поддержим украинский язык, возродим национальные ценности, поборем коррупцию, быстрый путь в Европу и тд.
В 2019 году он понял, что второй раз это не пройдёт, и вдруг вообще перестал давать обещания и плюшки, и получил летом свои 8 процентов.
После июля у него не появилось ни одной новой идеи, всё старое, что уже получило свою оценку на выборах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:08
Почему вторая, на июльских выборах партия Порошенко получила четвертое место.
Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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