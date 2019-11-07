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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4573457445754576
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:10

  yama написав:
  detroytred написав:yama
Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).
К тому же проиграл с минимальной разницей.

В пример не годится.

это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?
Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? :shock: Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ . Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича :oops: и мне стыдно за свой народ который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад :cry: так и за выбор последующих :cry: ... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу

Маэмо те, що маэмо.

Я это ... в роль и значение масс не верю.
Коммунистическая идеология тоже преувеличивает их роль до определяющей.

Но на практике власть имущие конкурируют между собой. А пересичные лишь легитимизируют эту победу.

Как самый наглядный случай - победа с минимальным перевесом.
И как можно считать, что народ выбрал, если, например, почти его половина (то есть от 49 и до 40 процентов) имела иной выбор?!

Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Проще: выбирать нужно пока процентов минимум 70% не будет *за*. Лучше более 80%.
Если такового нет, то и выбрать народом, получается, невозможно на данное время.

И главное -- с полной объективной информацией у этого самого народа.
Чтобы не получилось, как пуйло (имеющий за 70%) обманул и обманывает роснарод.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:24

  detroytred написав:Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:28

То есть выборы -- это отнюдь не рынок, где спрос определяет предложение реально.

Ведь у народа спрос на принципиального честного порядочного патриотичного умного волевого с широким кругозором и т.д. президента, депутата, мера.
На 40 с лишком миллионов наверняка есть такие люди...

Но предложение народу даётся ...

Кем, как и главное почему даётся народу для выбора такое предложение, я думаю, все знают))

Немцам предложили Меркель))

Никакой конспирологии. Всё формируется объективно, под действием законов общества, интересов и возможностей групп, слоёв.


На народ же вешается ответственность, а также даётся иллюзия якобы полной свободы объективного выбора.

Это прогресс... по сравнению с прошлым. Но и до объективного выбора весьма ещё далеко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна.

Отож...

Как может реально не владеющий ресурсами заказывать СЕБЕ музыку, нанимать себе слуг?!
Да ещё и не знающий их реально.
detroytred
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