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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4573457445754576 Додано: Чет 07 лис, 2019 23:10 yama написав: detroytred написав: yama

Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).

К тому же проиграл с минимальной разницей.



В пример не годится. yamaТак Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).К тому же проиграл с минимальной разницей.В пример не годится.

это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?

Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ . Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича и мне стыдно за свой народ который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад так и за выбор последующих ... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ?. Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковичакоторый выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назадтак и за выбор последующих... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу

Маэмо те, що маэмо.



Я это ... в роль и значение масс не верю.

Коммунистическая идеология тоже преувеличивает их роль до определяющей.



Но на практике власть имущие конкурируют между собой. А пересичные лишь легитимизируют эту победу.



Как самый наглядный случай - победа с минимальным перевесом.

И как можно считать, что народ выбрал, если, например, почти его половина (то есть от 49 и до 40 процентов) имела иной выбор?!



Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.



Проще: выбирать нужно пока процентов минимум 70% не будет *за*. Лучше более 80%.

Если такового нет, то и выбрать народом, получается, невозможно на данное время.



И главное -- с полной объективной информацией у этого самого народа.

Чтобы не получилось, как пуйло (имеющий за 70%) обманул и обманывает роснарод. Маэмо те, що маэмо.Я это ... в роль и значение масс не верю.Коммунистическая идеология тоже преувеличивает их роль до определяющей.Но на практике власть имущие конкурируют между собой. А пересичные лишь легитимизируют эту победу.Как самый наглядный случай - победа с минимальным перевесом.И как можно считать, что народ выбрал, если, например, почти его половина (то есть от 49 и до 40 процентов) имела иной выбор?!Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.Проще: выбирать нужно пока процентов минимум 70% не будет *за*. Лучше более 80%.Если такового нет, то и выбрать народом, получается, невозможно на данное время.И главное -- с полной объективной информацией у этого самого народа.Чтобы не получилось, как пуйло (имеющий за 70%) обманул и обманывает роснарод. detroytred

Повідомлень: 22471 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:24 detroytred написав: Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна. Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27073 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:28 То есть выборы -- это отнюдь не рынок, где спрос определяет предложение реально.



Ведь у народа спрос на принципиального честного порядочного патриотичного умного волевого с широким кругозором и т.д. президента, депутата, мера.

На 40 с лишком миллионов наверняка есть такие люди...



Но предложение народу даётся ...



Кем, как и главное почему даётся народу для выбора такое предложение, я думаю, все знают))



Немцам предложили Меркель))



Никакой конспирологии. Всё формируется объективно, под действием законов общества, интересов и возможностей групп, слоёв.





На народ же вешается ответственность, а также даётся иллюзия якобы полной свободы объективного выбора.



Это прогресс... по сравнению с прошлым. Но и до объективного выбора весьма ещё далеко. detroytred

Повідомлень: 22471 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33 Козак-характерник написав: detroytred написав: Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.

Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна. Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна.

Отож...



Как может реально не владеющий ресурсами заказывать СЕБЕ музыку, нанимать себе слуг?!

Да ещё и не знающий их реально. Отож...Как может реально не владеющий ресурсами заказывать СЕБЕ музыку, нанимать себе слуг?!Да ещё и не знающий их реально. detroytred

Повідомлень: 22471 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4573457445754576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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