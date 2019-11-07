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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:10
yama написав: detroytred написав:
yama
Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).
К тому же проиграл с минимальной разницей.
В пример не годится.
это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?
Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ
. Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича и мне стыдно за свой народ
который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад
так и за выбор последующих
... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу
Маэмо те, що маэмо.
Я это ... в роль и значение масс не верю.
Коммунистическая идеология тоже преувеличивает их роль до определяющей.
Но на практике власть имущие конкурируют между собой. А пересичные лишь легитимизируют эту победу.
Как самый наглядный случай - победа с минимальным перевесом.
И как можно считать, что народ выбрал, если, например, почти его половина (то есть от 49 и до 40 процентов) имела иной выбор?!
Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.
Проще: выбирать нужно пока процентов минимум 70% не будет *за*. Лучше более 80%.
Если такового нет, то и выбрать народом, получается, невозможно на данное время.
И главное -- с полной объективной информацией у этого самого народа.
Чтобы не получилось, как пуйло (имеющий за 70%) обманул и обманывает роснарод.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:24
detroytred написав:
Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.
Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:28
То есть выборы -- это отнюдь не рынок, где спрос определяет предложение реально.
Ведь у народа спрос на принципиального честного порядочного патриотичного умного волевого с широким кругозором и т.д. президента, депутата, мера.
На 40 с лишком миллионов наверняка есть такие люди...
Но предложение народу даётся ...
Кем, как и главное почему даётся народу для выбора такое предложение, я думаю, все знают))
Немцам предложили Меркель))
Никакой конспирологии. Всё формируется объективно, под действием законов общества, интересов и возможностей групп, слоёв.
На народ же вешается ответственность, а также даётся иллюзия якобы полной свободы объективного выбора.
Это прогресс... по сравнению с прошлым. Но и до объективного выбора весьма ещё далеко.
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detroytred
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33
Козак-характерник написав: detroytred написав:
Имхо. Выборы -- это лишь визначений в суспiльствi способ определения должностного лица. Весьма далекий от истинно объективного свободного выбора народом.
Абсолютно вірно. До вибора підводять завдяки роботі всіх інформаційних, пропагандистських, культурних, освітніх ресурсів. Людина живе в певному середовищі і так чи інакше під впливом того середовища. Тому я завжди наголошую на тому, що роль еліти дуже важлива. Бо в них є ресурс впливу на масову свідомість. І як вони той ресурс використовують, визначає стратегічний розвиток суспільства. Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму. Волелюбність, це дуже добре, але повинен бути все ж лідер нації, якому довіряють, який надихає. Можливо з часом тоді, можна буде перейти і до більш представницької демократії. Бо в умовах війни все ж таки потрібна сильна рука і дисципліна.
Отож...
Как может реально не владеющий ресурсами заказывать СЕБЕ музыку, нанимать себе слуг?!
Да ещё и не знающий их реально.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:41
Козак-характерник написав:
Наскільки амбіційна та еліта, то і визначає статус держави в світі, напрямок її розвитку. Важливо, що у тих людей в головах, чим вони живуть, про що мріють, їх цінності. Вважаю навіть, що нам не вистачає просвітницького абсолютизму.
Після ката Святополка,
Що замучив трьох братів,
Брат четвертий на престола,
Ярослав розумний сів.
Святополком Окаянним
Все зруйновано було.
Бідувало бідне місто,
Бідувало і село.
І усю свою увагу
Ярослав зверкув на лад.
І небавом Україна
Зацвіла, як пишний сад.
І небавом знову люди
Багатіти почали,
І Дніпром човни чужинців
Знову в Київ поплили.
Греки, німці, італійці,
Чехи, угри — всі ішли,
Купували, продавали
І у Києві жили.
Так живий, шумливий Київ
Царгородом другим став.
Як про друга, як про сина,
Дбав про його Ярослав.
Оточив його валами,
Ровом, мурами обвів,
Укріпив його, оздобив
І препишний двір завів.
До палат ішли невпинно
Чужоземні посланці.
Князь сидів на пишнім троні
З грізним берлом у руці.
І, допущені до князя,
Низько кланялись посли
І до наг дари складали,
Що з чужини принесли.
В час бенкету на бандурах,
Гуслях, різних сопілках
Грали весело музики,
Вина пінились в чарках.
Співаки пісні співали,
Скоморохи, штукарі,
Розважаючи чужинців,
Метушились у дворі.
Після ситого обіду
Всі виходили з палат
Подивитись на верблюдів,
На муштрованих звірят.
І в Європі честю мали
Королі, князі, царі
Поріднитись з Ярославом,
Побувати у дворі.
Але мудрість Ярослава
Вся була в його ділах,
У державнім будівництві,
Владі, устрою, в судах.
Щоб не нищити народу
І народного майна,
Не хотів він воювати,
Не тягла його війна.
Він прогнів лише поляків,
І, щоб ворог тихшим став,
Він твердиню понад Сяном —
Ярослав свій збудував.
Та ходив на печенігів
І черкесів під Кавказ,
Що на нашу Україну
Нападали раз у раз.
Та з Редедею касозьким
Ярославів брат Мстислав
Бивсь хоробро в поєдинку
І Редедю подолав.
Наш співець Боян великий,
Найславніший із співців,
Сплів йому вінок безсмертний,
Із пісень безсмертних сплів.
Пролетіли дні короткі…
Перед смертю Ярослав
Всіх своїх синів покликав
І з любов'ю проказав
:
"Вас я, діти, покидаю,
Йду я в ліпшу сторону,
Але, діти, пам'ятайте
Мою заповідь одну:
Не сваріться, жийте в згоді:
Тільки мир збере усе,
А незгода, наче вітер,
Все по полю рознесе.
Як не будете всі разом
Йти до спільної мети,
Ви, державу зруйнувавши,
Подастеся у світи.
Ви розгубите ту землю,
Що придбали вам батьки,
А тинятиметесь всюди,
Як вигнанці й жебраки".
Та недовго пам'ятали
Діти мудрий заповіт,
А нащадки Ярослава
Осміяли на весь світ…
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:15
ЛАД написав:
Росс. паспорта на Донбассе до недавнего времени тоже не раздавали.
их и сейчас выдают не на Донбасе, а в Ростовской обл., так что формально РФ ничего не нарушает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:22
freeze написав:
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
знающие порошенко лично расказывают о его патологической жадности - может быть это главная причина?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:27
freeze написав:
Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.
позвольте с вами не согласится - вина его есть и за 5-летний президенский срок и предществовавшие этому сроку 15 лет, когда порошенко так или иначе присутствовал во властных структурах + не стоит забывать что он был один из создателей партии рагионов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:38
Тракторист написав: freeze написав:
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
знающие порошенко лично расказывают о его патологической жадности - может быть это главная причина?...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:47
Ой+ написав: yanyura написав:
Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.
Незаконі ЗФ мають 64 модифікації.
Але важливо хто в танку - Вітман одним танком за один день знищував по 20 Т34, який десь на форумі називали кращим танком 2СВ.
Т-64БВ - модернизированные? В 2014? Сильно сомневаюсь.
Виттман воевал на "Тигре" (тяжёлый танк). Т-34, вероятно, действительно лучший, но средний танк. Не умаляю боевых заслуг Виттмана (хотя есть и сомнения в цифрах), но средний танк априори проигрывает тяжёлому.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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