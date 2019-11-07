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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4574457545764577 Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22 Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?

Ничего нового.

Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.

Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Ну и не надоело выкладывать всякие видео?Ничего нового.Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14730 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37 freeze написав: ......

Довести могут, и более того скорее всего и доведут.

Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.

Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало. ......Довести могут, и более того скорее всего и доведут.Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.

Вина его всё же есть.

Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют. Вина его всё же есть.Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14730 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15 freeze написав: Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции. Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции.

У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени. У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени. Tegularius Повідомлень: 1016 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25 flyman написав: із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.

Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п. із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.

С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п. С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п. Tegularius Повідомлень: 1016 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4574457545764577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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