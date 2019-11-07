Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22
Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37
Вина его всё же есть.
Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15
У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25
С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п.
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