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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4574457545764577
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22

  Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37

  freeze написав:......
Довести могут, и более того скорее всего и доведут.
Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.
Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.

Вина его всё же есть.
Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15

  freeze написав:Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции.

У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25

  flyman написав:із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.
Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.

С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п.
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