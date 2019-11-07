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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4574457545764577
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22

  Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37

  freeze написав:......
Довести могут, и более того скорее всего и доведут.
Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.
Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.

Вина его всё же есть.
Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15

  freeze написав:Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции.

У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25

  flyman написав:із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.
Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.

С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:13

  yama написав:
  detroytred написав:yama
Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).
К тому же проиграл с минимальной разницей.

В пример не годится.

это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?
Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? :shock: Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ . Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича :oops: и мне стыдно за свой народ который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад :cry: так и за выбор последующих :cry: ... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу

Янукович-Ющенко была очень сомнительная победа. Первые этапы была массовая фальсификация (карусели, выбросы бюллетеней и и.д.).
Переголосование было в условиях энтузиазма и тоже победа была не разгромная.
Так что о протестах народа можно говорить с некоторой натяжкой. Число протестовавших было не намного больше числа выступавших за него.

После этого он был премьером при Ющенко.
На выборах 2010 за него проголосовали те же, что и в 2004 и он победил Юлю с небольшим преимуществом, т.е. практически ситуация была близка к 2004.
Лозунги оранжевой революции на её противников никак не подействовали. А беззубая политика Ющенко ничего не изменила. Грызня в стане лидеров оранжевой революции авторитета никому из них не добавила. Кстати, не последнюю роль в этом в то время сыграло стремление Порошенко к власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:38

  andrijk777 написав:.............
НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.
Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".

Есть основания сомневаться с учётом того, что немногим больше 2 лет назад (в свій же час :) ) По говорил о том, что Оплоты для армии будут заказаны. Более того, на это были запланированы деньги, кот. были переброшены на Нептуны после захвата кораблей в Керченском проливе.
+ необходимость полной замены росс. комплектующих, которой постоянно занимаются. Если Оплоты не нужны, то зачем?

А вообще меня поражает поистине энциклопедическая осведомлённость форумчан.
Знают всё и с лёгкостью выносят суждения на любую тему - от настроений в сёлах Сибири (в которых либо никогда не были, либо были минимум 30 лет назад), до подробностей модернизации Т-64, их сравнительных боевых качеств с Оплотами и стратегии и тактики применения танков в современной войне.
Я давно не интересовался военными вопросами и не берусь судить о таких специальных вещах. Я мог бы порыться в интернете, но смысл? Возможно я бы смог высказать более-менее обоснованное субъективное мнение, а тут уверенно и безапелляционно утверждают, что всё понятно и вопросов нет. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64.

Не буду спорить, в словах Переса о значительно возросшей эффективности противотанковых средств и изменении роли танков в связи с этим есть доля истины. Но тем не менее пока нет ни одной армии, которая отказалась бы от танков.
А вообще, для начала прочитайте хотя бы статью в Вики "Классификация танков". Да и об Оплоте.
Кстати сказать, безапелляционность обычно присуща дилетантам, специалисты обычно высказываются гораздо осторожнее.

P.s. Кстати, небольшая цитата из статьи "БМ_«Оплот»" в Вики:
В мае 2009 года танк был принят на вооружение вооружённых сил Украины под названием БМ «Оплот»[3] и заключён контракт на поставку 10 единиц по цене 29,5 млн гривен. Из-за недостатка финансирования производство было приостановлено[39].

20-24 февраля 2011 «Оплот» впервые был показан за рубежом — на 10-й Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби[39]. Экспортная цена одного танка в 2011 году составляла 4,9 млн долл.[40], в 2013 году — 4,89 млн долларов США[41].

В декабре 2011 заместитель гендиректора ГК «Укроборонпром» Владимир Куратченко сообщил, что в производстве танка участвуют 40 предприятий Украины[42].

Серийное производство танков «Оплот» началось в 2013 году[43], однако первые прицелы ПНК-6 были изготовлены в январе 2014 года[44].

Представители ВПК Украины сделали множество заявлений о различных планах массового выпуска Оплота, но все они были сорваны. Так 4 февраля 2015 генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов объявил, что в 2015 году будет выпущено 40 танков «Оплот»[45][46] 25 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении заводу им. Малышева государственных гарантий с целью обеспечить выполнение заводом ранее утверждённой программы производства танков «Оплот»[47][48]. В 2015 году производство танков было окончательно сорвано и не произведено ни одного экземпляра ни для нужд ВСУ, ни по контрактным обязательствам.[49]

В 2019 году было сообщено, что Министерство обороны Украины не заключает контракты на производство танков «Оплот», поскольку не была завершена работа по замещению российских комплектующих в танке на украинские или иностранные аналоги.

Т.о., учитывая, что курс в мае 2009 был 7,6 (чуть выше), цена Оплота для нашей армии составляла 29,5 млн:7,6 = 3,88 млн. долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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