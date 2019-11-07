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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4574457545764577 Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22 Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?

Ничего нового.

Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.

Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Ну и не надоело выкладывать всякие видео?Ничего нового.Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14732 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37 freeze написав: ......

Довести могут, и более того скорее всего и доведут.

Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.

Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало. ......Довести могут, и более того скорее всего и доведут.Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо.Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.

Вина его всё же есть.

Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют. Вина его всё же есть.Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14732 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15 freeze написав: Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции. Вообще было клятвенное обещание Зеленского, что он избирается на один срок, и тут я ему верю, потому что через полгода по внешнему виду он так устал, что вряд ли дотянет и до конца пятилетней каденции.

У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени. У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени. Tegularius Повідомлень: 1016 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25 flyman написав: із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.

Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п. із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.

С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п. С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п. Tegularius Повідомлень: 1016 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:13 yama написав: detroytred написав: yama

Так Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).

К тому же проиграл с минимальной разницей.



В пример не годится. yamaТак Янек проиграл, даже не выиграв (не избравшись на 5 лет).К тому же проиграл с минимальной разницей.В пример не годится.

это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?

Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ? Так что к сожалению вынужден констатировать факт что народ Украины заслуживает и Януковича и Порошенка и ЗЕ . Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковича и мне стыдно за свой народ который выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назад так и за выбор последующих ... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу это вы о первых выборах Ющенко против Януковича ?Я четко помню лозунги Первой оранжевой революции " Януковича на нары" и как после этого можно было выбрать его президентом ?. Для меня до сих пор шок как после Оранжевого майдана "наколотых апельсинок" титушек и прочего прочего можно было выбрать Януковичакоторый выбрал зека Януковича зная это и протестовав против него 5 лет назадтак и за выбор последующих... Народ у которого такая короткая память 5 лет и который так ведется на кино заслуживает таких правителей и мне опять таки стыдно что я представитель этого народа ... как бы мне не хотелось но я чистокровный украинец в 7-м колене по обоих сторонах .... по сему считаю полным правом отзываться о своей нации как хочу

Янукович-Ющенко была очень сомнительная победа. Первые этапы была массовая фальсификация (карусели, выбросы бюллетеней и и.д.).

Переголосование было в условиях энтузиазма и тоже победа была не разгромная.

Так что о протестах народа можно говорить с некоторой натяжкой. Число протестовавших было не намного больше числа выступавших за него.



После этого он был премьером при Ющенко.

На выборах 2010 за него проголосовали те же, что и в 2004 и он победил Юлю с небольшим преимуществом, т.е. практически ситуация была близка к 2004.

Лозунги оранжевой революции на её противников никак не подействовали. А беззубая политика Ющенко ничего не изменила. Грызня в стане лидеров оранжевой революции авторитета никому из них не добавила. Кстати, не последнюю роль в этом в то время сыграло стремление Порошенко к власти. Янукович-Ющенко была очень сомнительная победа. Первые этапы была массовая фальсификация (карусели, выбросы бюллетеней и и.д.).Переголосование было в условиях энтузиазма и тоже победа была не разгромная.Так что о протестахможно говорить с некоторой натяжкой. Число протестовавших было не намного больше числа выступавших за него.После этого он был премьером при Ющенко.На выборах 2010 за него проголосовали те же, что и в 2004 и он победил Юлю с небольшим преимуществом, т.е. практически ситуация была близка к 2004.Лозунги оранжевой революции на её противников никак не подействовали. А беззубая политика Ющенко ничего не изменила. Грызня в стане лидеров оранжевой революции авторитета никому из них не добавила. Кстати, не последнюю роль в этом в то время сыграло стремление Порошенко к власти. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14732 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:38 andrijk777 написав: .............

НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.

Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось". .............НІ. Все почалось з того що НеЛохщо зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".

Есть основания сомневаться с учётом того, что немногим больше 2 лет назад (в свій же час ) По говорил о том, что Оплоты для армии будут заказаны . Более того, на это были запланированы деньги, кот. были переброшены на Нептуны после захвата кораблей в Керченском проливе.

+ необходимость полной замены росс. комплектующих, которой постоянно занимаются. Если Оплоты не нужны, то зачем?



А вообще меня поражает поистине энциклопедическая осведомлённость форумчан.

Знают всё и с лёгкостью выносят суждения на любую тему - от настроений в сёлах Сибири (в которых либо никогда не были, либо были минимум 30 лет назад), до подробностей модернизации Т-64, их сравнительных боевых качеств с Оплотами и стратегии и тактики применения танков в современной войне.

Я давно не интересовался военными вопросами и не берусь судить о таких специальных вещах. Я мог бы порыться в интернете, но смысл? Возможно я бы смог высказать более-менее обоснованное субъективное мнение, а тут уверенно и безапелляционно утверждают , что всё понятно и вопросов нет. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64.



Не буду спорить, в словах Переса о значительно возросшей эффективности противотанковых средств и изменении роли танков в связи с этим есть доля истины. Но тем не менее пока нет ни одной армии, которая отказалась бы от танков.

А вообще, для начала прочитайте хотя бы статью в Вики "Классификация танков". Да и об Оплоте.

Кстати сказать, безапелляционность обычно присуща дилетантам, специалисты обычно высказываются гораздо осторожнее.



P.s. Кстати, небольшая цитата из статьи "БМ_«Оплот»" в Вики:

В мае 2009 года танк был принят на вооружение вооружённых сил Украины под названием БМ «Оплот»[3] и заключён контракт на поставку 10 единиц по цене 29,5 млн гривен. Из-за недостатка финансирования производство было приостановлено[39].



20-24 февраля 2011 «Оплот» впервые был показан за рубежом — на 10-й Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби[39]. Экспортная цена одного танка в 2011 году составляла 4,9 млн долл.[40], в 2013 году — 4,89 млн долларов США[41].



В декабре 2011 заместитель гендиректора ГК «Укроборонпром» Владимир Куратченко сообщил, что в производстве танка участвуют 40 предприятий Украины[42].



Серийное производство танков «Оплот» началось в 2013 году[43], однако первые прицелы ПНК-6 были изготовлены в январе 2014 года[44].



Представители ВПК Украины сделали множество заявлений о различных планах массового выпуска Оплота, но все они были сорваны. Так 4 февраля 2015 генеральный директор ГК «Укроборонпром» Р. А. Романов объявил, что в 2015 году будет выпущено 40 танков «Оплот»[45][46] 25 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении заводу им. Малышева государственных гарантий с целью обеспечить выполнение заводом ранее утверждённой программы производства танков «Оплот»[47][48]. В 2015 году производство танков было окончательно сорвано и не произведено ни одного экземпляра ни для нужд ВСУ, ни по контрактным обязательствам.[49]



В 2019 году было сообщено, что Министерство обороны Украины не заключает контракты на производство танков «Оплот», поскольку не была завершена работа по замещению российских комплектующих в танке на украинские или иностранные аналоги.

Т.о., учитывая, что курс в мае 2009 был 7,6 (чуть выше), цена Оплота для нашей армии составляла 29,5 млн:7,6 = 3,88 млн. долл. Есть основания сомневаться с учётом того, что немногим больше 2 лет назад (в свій же час) По говорил о том, что Оплоты для армии. Более того, на это были запланированы деньги, кот. были переброшены на Нептуны после захвата кораблей в Керченском проливе.+ необходимость полной замены росс. комплектующих, которой постоянно занимаются. Если Оплоты не нужны, то зачем?А вообще меня поражает поистине энциклопедическая осведомлённость форумчан.Знают всё и с лёгкостью выносят суждения на любую тему - от настроений в сёлах Сибири (в которых либо никогда не были, либо были минимум 30 лет назад), до подробностей модернизации Т-64, их сравнительных боевых качеств с Оплотами и стратегии и тактики применения танков в современной войне.Я давно не интересовался военными вопросами и не берусь судить о таких специальных вещах. Я мог бы порыться в интернете, но смысл?я бы смог высказать более-менее обоснованноемнение, а тут, что всё понятно и вопросов нет. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64.Не буду спорить, в словах Переса о значительно возросшей эффективности противотанковых средств и изменении роли танков в связи с этим есть доля истины. Но тем не менее пока нет ни одной армии, которая отказалась бы от танков.А вообще, для начала прочитайте хотя бы статью в Вики "Классификация танков". Да и об Оплоте.Кстати сказать, безапелляционность обычно присуща дилетантам, специалисты обычно высказываются гораздо осторожнее.P.s. Кстати, небольшая цитата из статьи "БМ_«Оплот»" в Вики:Т.о., учитывая, что курс в мае 2009 был 7,6 (чуть выше), цена Оплота для нашей армии составляла 29,5 млн:7,6 = 3,88 млн. долл. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14732 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4574457545764577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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