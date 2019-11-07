Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:22
Ну и не надоело выкладывать всякие видео?
Ничего нового.
Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.
Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:37
Вина его всё же есть.
Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:15
У Зеленского есть целая плеяда возможных "сменщиков": напр. Разумков, Гончарук, Дубинский, возможно даже какая-то фигура, сейчас находящаяся в тени.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:25
С "той стороны" в Киев и далее на запад - не будут, даже если им объявят амнистию. Здесь им будет небезопасно. Разве что могут в Мариуполь, Славянск и т.п.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:13
Янукович-Ющенко была очень сомнительная победа. Первые этапы была массовая фальсификация (карусели, выбросы бюллетеней и и.д.).
Переголосование было в условиях энтузиазма и тоже победа была не разгромная.
Так что о протестах народа можно говорить с некоторой натяжкой. Число протестовавших было не намного больше числа выступавших за него.
После этого он был премьером при Ющенко.
На выборах 2010 за него проголосовали те же, что и в 2004 и он победил Юлю с небольшим преимуществом, т.е. практически ситуация была близка к 2004.
Лозунги оранжевой революции на её противников никак не подействовали. А беззубая политика Ющенко ничего не изменила. Грызня в стане лидеров оранжевой революции авторитета никому из них не добавила. Кстати, не последнюю роль в этом в то время сыграло стремление Порошенко к власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:38
Есть основания сомневаться с учётом того, что немногим больше 2 лет назад (в свій же час ) По говорил о том, что Оплоты для армии будут заказаны. Более того, на это были запланированы деньги, кот. были переброшены на Нептуны после захвата кораблей в Керченском проливе.
+ необходимость полной замены росс. комплектующих, которой постоянно занимаются. Если Оплоты не нужны, то зачем?
А вообще меня поражает поистине энциклопедическая осведомлённость форумчан.
Знают всё и с лёгкостью выносят суждения на любую тему - от настроений в сёлах Сибири (в которых либо никогда не были, либо были минимум 30 лет назад), до подробностей модернизации Т-64, их сравнительных боевых качеств с Оплотами и стратегии и тактики применения танков в современной войне.
Я давно не интересовался военными вопросами и не берусь судить о таких специальных вещах. Я мог бы порыться в интернете, но смысл? Возможно я бы смог высказать более-менее обоснованное субъективное мнение, а тут уверенно и безапелляционно утверждают, что всё понятно и вопросов нет. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64.
Не буду спорить, в словах Переса о значительно возросшей эффективности противотанковых средств и изменении роли танков в связи с этим есть доля истины. Но тем не менее пока нет ни одной армии, которая отказалась бы от танков.
А вообще, для начала прочитайте хотя бы статью в Вики "Классификация танков". Да и об Оплоте.
Кстати сказать, безапелляционность обычно присуща дилетантам, специалисты обычно высказываются гораздо осторожнее.
P.s. Кстати, небольшая цитата из статьи "БМ_«Оплот»" в Вики:
Т.о., учитывая, что курс в мае 2009 был 7,6 (чуть выше), цена Оплота для нашей армии составляла 29,5 млн:7,6 = 3,88 млн. долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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