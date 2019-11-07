Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4574457545764577 Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:00 Re: Політичні дискусії freeze написав: Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа. Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа.

Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:

1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.

2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.

3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.



Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе. Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8843 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1079 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:09 lapay написав: Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.



Кстати хорошо подметили, действительно в науке психологии давно изучен этот момент - если отказал кому-то в доверии, то практически невероятно при следующей попытке выбора выбрать того, кому уже один раз отказал, будет психологический поиск другого решения.



По Юле на сегодня выглядит так, если бы был второй тур президентских сейчас с двумя кандидатами Тимошенко и Порошенко, то Юля бы выиграла с огромным отрывом.



Но что-будет через четыре с половиной года совершенно непонятно, Юля как и Гриценко всегда подают большие надежды, но в самый ответственный момент проигрывают. Кстати хорошо подметили, действительно в науке психологии давно изучен этот момент - если отказал кому-то в доверии, то практически невероятно при следующей попытке выбора выбрать того, кому уже один раз отказал, будет психологический поиск другого решения.По Юле на сегодня выглядит так, если бы был второй тур президентских сейчас с двумя кандидатами Тимошенко и Порошенко, то Юля бы выиграла с огромным отрывом.Но что-будет через четыре с половиной года совершенно непонятно, Юля как и Гриценко всегда подают большие надежды, но в самый ответственный момент проигрывают. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13413 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3746 раз. Подякували: 5522 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:23 ЛАД написав: Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?

Ничего нового.

Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.

Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Ну и не надоело выкладывать всякие видео?Ничего нового.Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.



Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется.

А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени.

Воистину они ничего не поняли и ничему не научились. Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется.А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени.Воистину они ничего не поняли и ничему не научились. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2258 З нами з: 29.05.18 Подякував: 82 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:24 ЛАД написав: freeze написав:

Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало. Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.

Вина его всё же есть.

Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют. Вина его всё же есть.Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.



Главная вина Порошенко (да и похоже у Зеленского тоже самое будет) - очередной просранный шанс на реальное изменение страны.



Все эти дележки потоков бабла, пристраивание на схемы своих людей, выяснение кто из олигархов самый олигархостный, имитация бурной деятельности, фуфло-реформы для галочки ради получения внешних кредитов,обвинение любой критики в работе на врагов, крышевание коррупции, увод капиталов в оффшоры,попытки максимально поджать экономику под себя и так далее.



Нет ни системного видения развития страны, ни попытки реального построения правового общества, ни расчистки государства от повального взяточничества и криминала. Главная вина Порошенко (да и похоже у Зеленского тоже самое будет) - очередной просранный шанс на реальное изменение страны.Все эти дележки потоков бабла, пристраивание на схемы своих людей, выяснение кто из олигархов самый олигархостный, имитация бурной деятельности, фуфло-реформы для галочки ради получения внешних кредитов,обвинение любой критики в работе на врагов, крышевание коррупции, увод капиталов в оффшоры,попытки максимально поджать экономику под себя и так далее.Нет ни системного видения развития страны, ни попытки реального построения правового общества, ни расчистки государства от повального взяточничества и криминала. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2867 З нами з: 26.03.16 Подякував: 144 раз. Подякували: 889 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:17 Сегодня у наших правительства и парламента праздник - Международный день КВН.

Только почему-то уже не очень смешно. Подолянин Повідомлень: 635 З нами з: 25.05.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:19 shapo написав: ЛАД написав: Schmit написав:

Ну и не надоело выкладывать всякие видео?

Ничего нового.

Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.

Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия. Ну и не надоело выкладывать всякие видео?Ничего нового.Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным.Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.



Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется.

А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени.

Воистину они ничего не поняли и ничему не научились. Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется.А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени.Воистину они ничего не поняли и ничему не научились. Масовка і актори, угу ..ще й проплачені Масовка і актори, угу ..ще й проплачені Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2497 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4574457545764577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм