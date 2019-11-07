Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа.
Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо: 1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви. 2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків. 3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.
Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.
Кстати хорошо подметили, действительно в науке психологии давно изучен этот момент - если отказал кому-то в доверии, то практически невероятно при следующей попытке выбора выбрать того, кому уже один раз отказал, будет психологический поиск другого решения.
По Юле на сегодня выглядит так, если бы был второй тур президентских сейчас с двумя кандидатами Тимошенко и Порошенко, то Юля бы выиграла с огромным отрывом.
Но что-будет через четыре с половиной года совершенно непонятно, Юля как и Гриценко всегда подают большие надежды, но в самый ответственный момент проигрывают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну и не надоело выкладывать всякие видео? Ничего нового. Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным. Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется. А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени. Воистину они ничего не поняли и ничему не научились.
freeze написав: Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.
Вина его всё же есть. Хотя, действительно, он виноват далеко не во всём, в чём его обвиняют.
Главная вина Порошенко (да и похоже у Зеленского тоже самое будет) - очередной просранный шанс на реальное изменение страны.
Все эти дележки потоков бабла, пристраивание на схемы своих людей, выяснение кто из олигархов самый олигархостный, имитация бурной деятельности, фуфло-реформы для галочки ради получения внешних кредитов,обвинение любой критики в работе на врагов, крышевание коррупции, увод капиталов в оффшоры,попытки максимально поджать экономику под себя и так далее.
Нет ни системного видения развития страны, ни попытки реального построения правового общества, ни расчистки государства от повального взяточничества и криминала.
Ну и не надоело выкладывать всякие видео? Ничего нового. Мир в понимании По это победа. Полная. Не удалось добиться военным путем, можно мирным. Это не реально. Поэтому его слова о желании мира - чистая демагогия.
Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется. А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени. Воистину они ничего не поняли и ничему не научились.
lapay написав:Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.
Кстати хорошо подметили, действительно в науке психологии давно изучен этот момент - если отказал кому-то в доверии, то практически невероятно при следующей попытке выбора выбрать того, кому уже один раз отказал, будет психологический поиск другого решения.
По Юле на сегодня выглядит так, если бы был второй тур президентских сейчас с двумя кандидатами Тимошенко и Порошенко, то Юля бы выиграла с огромным отрывом.
Но что-будет через четыре с половиной года совершенно непонятно, Юля как и Гриценко всегда подают большие надежды, но в самый ответственный момент проигрывают.
не установился ли у нас устойчивый тренд на "нов1 обличчя"?
До питання газових перемовин. Відео "Похоронит ли новый иск к России переговоры по транзиту газа через Украину?" на https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B ... a-51143255 Німці майже впевнені, що транзит 1,01,2020 зупиниться, бо обидві сторони хочуть "пободатися", а реальні перемовини почнуться в кінці січня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.