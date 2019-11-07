Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:09

lapay написав: Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.

Кстати хорошо подметили, действительно в науке психологии давно изучен этот момент - если отказал кому-то в доверии, то практически невероятно при следующей попытке выбора выбрать того, кому уже один раз отказал, будет психологический поиск другого решения.По Юле на сегодня выглядит так, если бы был второй тур президентских сейчас с двумя кандидатами Тимошенко и Порошенко, то Юля бы выиграла с огромным отрывом.Но что-будет через четыре с половиной года совершенно непонятно, Юля как и Гриценко всегда подают большие надежды, но в самый ответственный момент проигрывают.