Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется. А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени. Воистину они ничего не поняли и ничему не научились.
Перес де Куэльяр написав: Масовка і актори, угу ..ще й проплачені
И что, массовостью хотите поразить мое воображение или названием "третий майдан"? Так после прошедших 2х уже и в детском саду не верят в "народную инициативу", а если довести расследование по 2-му до конца вообще много интересного выясниться. Эта массовка от 6.10.2019 собиралась с областей Украины ячейками националистов и проигравшего Порошенко сидящими на зарплате от шоколадного или иных спонсоров,киевляне там только маргиналы или вышедшая потусоваться молодь. Третьего майдана который провозгласили в этом ролике не будет, т.к. история повторяется дважды, а здесь уже получится третий где большинство киевлян уже вряд ли будут носить туда еду и одежду и брать заехавших на постой.
Согласно словам Гиркина, гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сможет загнать Российскую Федерацию в тупик, так как откажется от выполнения каких-либо обязательств. В частности, он отметил: «Не будет никакого «особого статуса», все это прекрасно понимают, в том числе это прекрасно понимает и Зеленский, который пытается свои гешефты срубить на этом, который наверняка обещает своему окружению то же самое, что говорили в 2014 году: «Обещайте все что угодно, а вешать будем потом». Единственная цель Зеленского – это получить границу. Как только они получат границу, они забудут все, что они обещали, и скажут, что «ничего мы вам не обещали, вы – агрессор».
Согласно мнению Игоря Гиркина, Российскую Федерацию «дожмут» в вопросе выплаты репараций и компенсаций. Он сказал: «Репарации – это только начало. После этого начнутся территориальные претензии, компенсации, а также дань за двенадцать лет. Да и потом, компенсации, миллиарды за многовековое угнетение народа Украины. Это только начало. Платить и каяться нужно только начать – и все».
По ее мнению, россиянам воплотить в жизнь этот сценарий может помочь третий Майдан. "Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь, надо избежать нового Майдана. Ранее я осуждала лояльность Яроша к власти. Приказ не раскачивать власть в Украине расценивался как саботаж с его стороны. Сейчас я начала его понимать. Любой Майдан в центре - это приглашение к нам русских танков. Если сейчас мы сделаем революцию, то это будет гражданская война в центре столицы. Такое развитие событий даст повод "миротворцам" из Донбасса дойти сюда", - сказала она.