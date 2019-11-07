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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4575457645774578
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:12

  shapo написав: Шоколадный бедняга до сих пор не понял что он уже не у дел и никогда не вернется.
А видео как и сборище ,как обычно, постановочное с подобранными актерами и верной секретаршей умеющей вовремя поддакнуть или упасть на колени.
Воистину они ничего не поняли и ничему не научились.



  Перес де Куэльяр написав: Масовка і актори, угу ..ще й проплачені


И что, массовостью хотите поразить мое воображение или названием "третий майдан"?
Так после прошедших 2х уже и в детском саду не верят в "народную инициативу", а если довести расследование по 2-му до конца вообще много интересного выясниться.
Эта массовка от 6.10.2019 собиралась с областей Украины ячейками националистов и проигравшего Порошенко сидящими на зарплате от шоколадного или иных спонсоров,киевляне там только маргиналы или вышедшая потусоваться молодь.
Третьего майдана который провозгласили в этом ролике не будет, т.к. история повторяется дважды, а здесь уже получится третий где большинство киевлян уже вряд ли будут носить туда еду и одежду и брать заехавших на постой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:25

shapo
Может будет, может нет.

Тут внимание привлекает другое.
То, что ПАП сам же недавно говорил о негативе расшатывания.

Контраст неслабый -- ПАП дякуе людям на площади, а ЗЕ коррупционерам в Тернополе.

Ещё один момент: со сцены лунае всё от имени народа...
Но ЗЕ хотя бы формально и законно имеет право заявлять от имени народа.
А со сцены на каком хоть мало сельском основании-то?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:46

  detroytred написав:shapo
Может будет, может нет.


Если будет,то потомки будут вспоминать что когда-то была такая страна которая называлась Украина
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:59

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Если будет,то потомки будут вспоминать что когда-то была такая страна которая называлась Украина

Дитячі мрії ватанів :)

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13

  lapay написав:
  shapo написав:Если будет,то потомки будут вспоминать что когда-то была такая страна которая называлась Украина

Дитячі мрії ватанів :)


Вышиватник решил что-то ляпнуть.
Я пережил распад СССР, а это была организация посерьезнее нынешней Украины которая держится только потому, что особенно никому не нужна.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:16

О как!

https://replyua.net/putin/176360-platit ... kreml.html

Согласно словам Гиркина, гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сможет загнать Российскую Федерацию в тупик, так как откажется от выполнения каких-либо обязательств. В частности, он отметил: «Не будет никакого «особого статуса», все это прекрасно понимают, в том числе это прекрасно понимает и Зеленский, который пытается свои гешефты срубить на этом, который наверняка обещает своему окружению то же самое, что говорили в 2014 году: «Обещайте все что угодно, а вешать будем потом». Единственная цель Зеленского – это получить границу. Как только они получат границу, они забудут все, что они обещали, и скажут, что «ничего мы вам не обещали, вы – агрессор».

Согласно мнению Игоря Гиркина, Российскую Федерацию «дожмут» в вопросе выплаты репараций и компенсаций. Он сказал: «Репарации – это только начало. После этого начнутся территориальные претензии, компенсации, а также дань за двенадцать лет. Да и потом, компенсации, миллиарды за многовековое угнетение народа Украины. Это только начало. Платить и каяться нужно только начать – и все».
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:23

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Т-34, вероятно, действительно лучший, но средний танк.


Боюсь Вас засмутити, але навіть у спадкоємниці імперії так не вважають:
Был ли Т-34 лучшим танком? https://topwar.ru/20559-byl-li-t-34-luc ... ankom.html

Або по критерію, який і зараз важливий для нас:
Однако с точки зрения соотношения боевой эффективности со стоимостью танк Т-34 был самым лучшим танком Второй мировой войны. https://history.wikireading.ru/71862


В умовах обмеженого фінансування ефективність вкладання значних коштів в невелику к-ть найсучасніших танків нижча, ніж в модернізацію б/у, тим більше планів дійти на танках до зеленого клину нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:26

  lapay написав:
  shapo написав:Если будет,то потомки будут вспоминать что когда-то была такая страна которая называлась Украина

Дитячі мрії ватанів :)

Зображення

Коллега, срочно лечите ватанку! Марусю Зверобий))))
:lol: :lol: :lol: ))))))))))))))))))))))))))))))

По ее мнению, россиянам воплотить в жизнь этот сценарий может помочь третий Майдан.
"Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь, надо избежать нового Майдана. Ранее я осуждала лояльность Яроша к власти. Приказ не раскачивать власть в Украине расценивался как саботаж с его стороны. Сейчас я начала его понимать. Любой Майдан в центре - это приглашение к нам русских танков. Если сейчас мы сделаем революцию, то это будет гражданская война в центре столицы. Такое развитие событий даст повод "миротворцам" из Донбасса дойти сюда", - сказала она.


Хоть и 2015-й год.
detroytred
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