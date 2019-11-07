Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:16

О как!Согласно словам Гиркина, гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сможет загнать Российскую Федерацию в тупик, так как откажется от выполнения каких-либо обязательств. В частности, он отметил: «Не будет никакого «особого статуса», все это прекрасно понимают, в том числе это прекрасно понимает и Зеленский, который пытается свои гешефты срубить на этом, который наверняка обещает своему окружению то же самое, что говорили в 2014 году: «Обещайте все что угодно, а вешать будем потом». Единственная цель Зеленского – это получить границу. Как только они получат границу, они забудут все, что они обещали, и скажут, что «ничего мы вам не обещали, вы – агрессор».Согласно мнению Игоря Гиркина, Российскую Федерацию «дожмут» в вопросе выплаты репараций и компенсаций. Он сказал: «Репарации – это только начало. После этого начнутся территориальные претензии, компенсации, а также дань за двенадцать лет. Да и потом, компенсации, миллиарды за многовековое угнетение народа Украины. Это только начало. Платить и каяться нужно только начать – и все».