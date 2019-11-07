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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4576457745784579 Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:46 и переживёт ли Украина третий майдан?...



Майдана не будет - у ЗеКо_манды есть план Б(егство) Майдана не будет - у ЗеКо_манды есть план Б(егство) avax Повідомлень: 1386 З нами з: 16.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:50 andrijk777 написав: ЛАД написав: Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64. У вас така манера спілкування - постійно задавати опоненту питання.

А самому інтелектуальних здібностей не вистачає щоб на це питання відповісти?

Будучи міністром оборони Таїланду ви б які танки купили?? 50-річні модернізовані чи нові сучасні. Та купивши 50-річні танки його б осміяли на всю країну.

І ще - старі Т-64 також щось коштують! Для України вони "тіпа безплатно", але для Таїланду вони "безплатно" не будуть. У вас така манера спілкування - постійно задавати опоненту питання.А самому інтелектуальних здібностей не вистачає щоб на це питання відповісти?Будучи міністром оборони Таїланду ви б які танки купили?? 50-річні модернізовані чи нові сучасні. Та купивши 50-річні танки його б осміяли на всю країну.І ще - старі Т-64 також щось коштують! Для України вони "тіпа безплатно", але для Таїланду вони "безплатно" не будуть. Додам у відповідь на закиди лада

1 Модернізація може відбуватись тільки там де є можливість зняти старе і повісити нове

Корпус+ходова - чіпати не можна , бо модернізація цих частин буде дорожчою ніж створити з нуля таке ж але з урахуванням новітніх потреб

Двигун - можна замінити,але не можна за рахунок заміни покращити параметри які обмежені можливостями ходової(яка не міняється)

Гармата - за останні 50 років нічого нового не придумали , тому поставити потужнішу-не дасть розмір башти( а башту ми знову ж не міняєм)

Залишилось - звязок,приводи керування баштою(гарматою).зовнішня активна броня(навісна)

Тепер розумієте чому я так безапеляційно заявляв про танки ?

2 Як вище вже вірно було підмічено-для модернізації потрібен старий танк..

В Україні цього гуталіну-завались... , а іншим державам треба його купувати і це точно буде не безкоштовно

3 Ложка дорога до обіду...

Те що необхідно нам - не факт що потрібно Таіланду

Нам потрібен був вогневий супровід , в якнайбільшій кількості

Що потрібно Таіланду? Я не знаю



ПС

Про село в сибіру 30 років тому і сьогодні

1 Там від того часу нічого крім сателітарної антени не змінилось

2 Підтримати дорогу відстаню в 100 км силами 2 по 100 осіб мешканців сіл які ця дорога обєднує - неможливо

3 От і виходить

Пють,чекають вахтовиків(разом з пенсійними грошима це чи не єдиний прихід грошових знаків в село) , після відїзду вахтовиків-бють дочок(дружин) яких самі ж під цих вахтовиків підкладали... і так десятками років...

Єдине що хоч якось втримає в людській подобі-це гордість за Державу...

Інакше чим їм гордитись-тим що рогаті і 50% дітей в селі не мають генетичних татів(єдине що спасає- відсутність лабораторій які можуть провести аналіз ДНК) Додам у відповідь на закиди лада1 Модернізація може відбуватись тільки там де є можливість зняти старе і повісити новеКорпус+ходова - чіпати не можна , бо модернізація цих частин буде дорожчою ніж створити з нуля таке ж але з урахуванням новітніх потребДвигун - можна замінити,але не можна за рахунок заміни покращити параметри які обмежені можливостями ходової(яка не міняється)Гармата - за останні 50 років нічого нового не придумали , тому поставити потужнішу-не дасть розмір башти( а башту ми знову ж не міняєм)Залишилось - звязок,приводи керування баштою(гарматою).зовнішня активна броня(навісна)Тепер розумієте чому я так безапеляційно заявляв про танки ?2 Як вище вже вірно було підмічено-для модернізації потрібен старий танк..В Україні цього гуталіну-завались... , а іншим державам треба його купувати і це точно буде не безкоштовноТе що необхідно нам - не факт що потрібно ТаіландуНам потрібен був вогневий супровід , в якнайбільшій кількостіЩо потрібно Таіланду? Я не знаюПСПро село в сибіру 30 років тому і сьогодні1 Там від того часу нічого крім сателітарної антени не змінилось2 Підтримати дорогу відстаню в 100 км силами 2 по 100 осіб мешканців сіл які ця дорога обєднує - неможливо3 От і виходитьПють,чекають вахтовиків(разом з пенсійними грошима це чи не єдиний прихід грошових знаків в село) , після відїзду вахтовиків-бють дочок(дружин) яких самі ж під цих вахтовиків підкладали... і так десятками років...Єдине що хоч якось втримає в людській подобі-це гордість за Державу...Інакше чим їм гордитись-тим що рогаті і 50% дітей в селі не мають генетичних татів(єдине що спасає- відсутність лабораторій які можуть провести аналіз ДНК) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21604 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52



При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".



Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...



https://www.politico.com/news/2019/11/0 ... ony-067428 Ахаха. Плохие новости для троллей - Джордж Кент дал показания в Конгрессе об "атаке порохоботов на него и посла Йованович в течение 10 дней перед президентскими выборами в США".При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей... zРадио

Повідомлень: 4096 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4576457745784579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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