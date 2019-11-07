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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4576457745784579
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:46

и переживёт ли Украина третий майдан?...


Майдана не будет - у ЗеКо_манды есть план Б(егство) :)
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:50

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64.
У вас така манера спілкування - постійно задавати опоненту питання.
А самому інтелектуальних здібностей не вистачає щоб на це питання відповісти?
Будучи міністром оборони Таїланду ви б які танки купили?? 50-річні модернізовані чи нові сучасні. Та купивши 50-річні танки його б осміяли на всю країну.
І ще - старі Т-64 також щось коштують! Для України вони "тіпа безплатно", але для Таїланду вони "безплатно" не будуть.
Додам у відповідь на закиди лада
1 Модернізація може відбуватись тільки там де є можливість зняти старе і повісити нове
Корпус+ходова - чіпати не можна , бо модернізація цих частин буде дорожчою ніж створити з нуля таке ж але з урахуванням новітніх потреб
Двигун - можна замінити,але не можна за рахунок заміни покращити параметри які обмежені можливостями ходової(яка не міняється)
Гармата - за останні 50 років нічого нового не придумали , тому поставити потужнішу-не дасть розмір башти( а башту ми знову ж не міняєм)
Залишилось - звязок,приводи керування баштою(гарматою).зовнішня активна броня(навісна)
Тепер розумієте чому я так безапеляційно заявляв про танки ?
2 Як вище вже вірно було підмічено-для модернізації потрібен старий танк..
В Україні цього гуталіну-завались... , а іншим державам треба його купувати і це точно буде не безкоштовно
3 Ложка дорога до обіду...
Те що необхідно нам - не факт що потрібно Таіланду
Нам потрібен був вогневий супровід , в якнайбільшій кількості
Що потрібно Таіланду? Я не знаю

ПС
Про село в сибіру 30 років тому і сьогодні
1 Там від того часу нічого крім сателітарної антени не змінилось
2 Підтримати дорогу відстаню в 100 км силами 2 по 100 осіб мешканців сіл які ця дорога обєднує - неможливо
3 От і виходить
Пють,чекають вахтовиків(разом з пенсійними грошима це чи не єдиний прихід грошових знаків в село) , після відїзду вахтовиків-бють дочок(дружин) яких самі ж під цих вахтовиків підкладали... і так десятками років...
Єдине що хоч якось втримає в людській подобі-це гордість за Державу...
Інакше чим їм гордитись-тим що рогаті і 50% дітей в селі не мають генетичних татів(єдине що спасає- відсутність лабораторій які можуть провести аналіз ДНК)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52

Ахаха. Плохие новости для троллей - Джордж Кент дал показания в Конгрессе об "атаке порохоботов на него и посла Йованович в течение 10 дней перед президентскими выборами в США".

При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".

Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...

https://www.politico.com/news/2019/11/0 ... ony-067428
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:59

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...

Сайт "Миротворець" вже закрили? Добре, хоч назву столиці України почали писати правильно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:00

  zРадио написав:Ахаха. Плохие новости для троллей - Джордж Кент дал показания в Конгрессе об "атаке порохоботов на него и посла Йованович в течение 10 дней перед президентскими выборами в США".

При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".

Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...

https://www.politico.com/news/2019/11/0 ... ony-067428



Они опять поют ?! Ну все, пропал дом :)

andrein
 
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