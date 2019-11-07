Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:50

andrijk777 написав: ЛАД написав: Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64. Вот только Таиланд (какие-то дураки!) почему-то закупил Оплоты, а не значительно более дешёвые модернизированные Т-64. У вас така манера спілкування - постійно задавати опоненту питання.

А самому інтелектуальних здібностей не вистачає щоб на це питання відповісти?

Будучи міністром оборони Таїланду ви б які танки купили?? 50-річні модернізовані чи нові сучасні. Та купивши 50-річні танки його б осміяли на всю країну.

І ще - старі Т-64 також щось коштують! Для України вони "тіпа безплатно", але для Таїланду вони "безплатно" не будуть. У вас така манера спілкування - постійно задавати опоненту питання.А самому інтелектуальних здібностей не вистачає щоб на це питання відповісти?Будучи міністром оборони Таїланду ви б які танки купили?? 50-річні модернізовані чи нові сучасні. Та купивши 50-річні танки його б осміяли на всю країну.І ще - старі Т-64 також щось коштують! Для України вони "тіпа безплатно", але для Таїланду вони "безплатно" не будуть.

Додам у відповідь на закиди лада1 Модернізація може відбуватись тільки там де є можливість зняти старе і повісити новеКорпус+ходова - чіпати не можна , бо модернізація цих частин буде дорожчою ніж створити з нуля таке ж але з урахуванням новітніх потребДвигун - можна замінити,але не можна за рахунок заміни покращити параметри які обмежені можливостями ходової(яка не міняється)Гармата - за останні 50 років нічого нового не придумали , тому поставити потужнішу-не дасть розмір башти( а башту ми знову ж не міняєм)Залишилось - звязок,приводи керування баштою(гарматою).зовнішня активна броня(навісна)Тепер розумієте чому я так безапеляційно заявляв про танки ?2 Як вище вже вірно було підмічено-для модернізації потрібен старий танк..В Україні цього гуталіну-завались... , а іншим державам треба його купувати і це точно буде не безкоштовноТе що необхідно нам - не факт що потрібно ТаіландуНам потрібен був вогневий супровід , в якнайбільшій кількостіЩо потрібно Таіланду? Я не знаюПСПро село в сибіру 30 років тому і сьогодні1 Там від того часу нічого крім сателітарної антени не змінилось2 Підтримати дорогу відстаню в 100 км силами 2 по 100 осіб мешканців сіл які ця дорога обєднує - неможливо3 От і виходитьПють,чекають вахтовиків(разом з пенсійними грошима це чи не єдиний прихід грошових знаків в село) , після відїзду вахтовиків-бють дочок(дружин) яких самі ж під цих вахтовиків підкладали... і так десятками років...Єдине що хоч якось втримає в людській подобі-це гордість за Державу...Інакше чим їм гордитись-тим що рогаті і 50% дітей в селі не мають генетичних татів(єдине що спасає- відсутність лабораторій які можуть провести аналіз ДНК)