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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4578457945804581>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17

andrijk777
Просто я надеюсь на думающих оппонентов, а не на три семёрки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:20

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А что, на "Миротворце" побывал кто-то из должностных лиц, или влиятельных журналистов США?

https://www.svoboda.org/a/29275087.html
Два года назад вокруг "Миротворца" разгорелся скандал после публикации персональных данных около пяти тысяч как украинских, так и иностранных журналистов, получавших аккредитацию от властей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Журналистов обвинили в поддержке терроризма. Публикация этих данных вызвала критику со стороны международных организаций, правозащитников, представителей США и ЕС. Из-за скандала сайт спустя пару дней объявил о закрытии, однако вскоре возобновил работу. Как объяснялось, коллектив "Миротворца" принял решение продолжить деятельность "ввиду значительного резонанса в социальных сетях и поддержки со стороны украинских общественных деятелей, политиков и волонтеров".


А здесь - обвинение в наезде на помощника главы Госдепа и одного из Послов. Еще и в преддверии американских выборов...

Трамп і не такі казки може розказати про Україну. Рубляться собі американці, і рубляться. Нам це до лампочки, бо військову допомогу все одно збережуть, а фінансової вже немає і не скоро буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:26

budivelnik
О танках всё написал достаточно ясно (на мой взгляд). Повторяться не буду. Есть достаточно вопросов.
О сёлах в Сибири. Люди там живут сотни лет. И как-то обходились без "вяличия". Есть достаточно много причин, по кот. они живут там. И, кстати, у нас села тоже обезлюдивают, хотя и не в Сибири. Мировая тенденция однако.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:37

  lapay написав:.......
Щоб не було майданів, треба прислухатись до думки активної частини суспільства. Порошенко це робив, Зеленський теж, більш-меньш.

Только у нас почему-то к активной части относятся Маруси.
Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.

У Франції було чотирі революції і купа заворушень, в Туреччині, з 1960-ого року, було три вдалих і один, останній, невдалий військовий переворот.

Вопрос в сроках.
В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:40

  ЛАД написав:andrijk777
Просто я надеюсь на думающих оппонентов, а не на три семёрки.

Видно в самого "думання" не вистачає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:42

А shapo опять прилепили "разжигание".
В отличие от добропорядочного Переса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:andrijk777
Просто я надеюсь на думающих оппонентов, а не на три семёрки.

Видно в самого "думання" не вистачає.

Ну куда мне до советского портвейна. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:55

  ЛАД написав: В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.


Та ні - не в проміжках справа , а в меті - яка так і не була досягнута ...
Реально всі революції мають за мету - встановлення справедливості . Хоча б крок в той бік . У нас таких кроків поки не видно . Тому і такі справи у всьому ...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:57

  ЛАД написав:budivelnik
О танках всё написал достаточно ясно (на мой взгляд). Повторяться не буду. Есть достаточно вопросов.
О сёлах в Сибири. Люди там живут сотни лет. И как-то обходились без "вяличия". Есть достаточно много причин, по кот. они живут там. И, кстати, у нас села тоже обезлюдивают, хотя и не в Сибири. Мировая тенденция однако.

Будивельник почему-то уверен, что без вяличия *обслуга* (люд) в селах (хоть Сибири, хоть задрипищенска любой страны) обслуживать, бухать и держаться по ряду жизненных причин за это село, не могут.

Патриоты рашковании ради высокой цели обслуживания добытчиков углеводородов (основы доходов своей страны) живут там.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:58

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.

Миру чи капітуляції? Всі за мир, тільки за різну його ціну.
  ЛАД написав:В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.

Після першого Майдану рвонули, як рокета. Після другого прийшли Путін, разом з обвалом цін за залізо - ну співпало так, що тут зробиш.
Третій Майдан малоймовірний, бо в Зеленського не такий психотип, як у Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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