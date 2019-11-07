andrijk777
Просто я надеюсь на думающих оппонентов, а не на три семёрки.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17
andrijk777
Просто я надеюсь на думающих оппонентов, а не на три семёрки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:20
Re: Політичні дискусії
Трамп і не такі казки може розказати про Україну. Рубляться собі американці, і рубляться. Нам це до лампочки, бо військову допомогу все одно збережуть, а фінансової вже немає і не скоро буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:26
budivelnik
О танках всё написал достаточно ясно (на мой взгляд). Повторяться не буду. Есть достаточно вопросов.
О сёлах в Сибири. Люди там живут сотни лет. И как-то обходились без "вяличия". Есть достаточно много причин, по кот. они живут там. И, кстати, у нас села тоже обезлюдивают, хотя и не в Сибири. Мировая тенденция однако.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:37
Только у нас почему-то к активной части относятся Маруси.
Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.
Вопрос в сроках.
В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:40
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:42
А shapo опять прилепили "разжигание".
В отличие от добропорядочного Переса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:43
Ну куда мне до советского портвейна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:55
Та ні - не в проміжках справа , а в меті - яка так і не була досягнута ...
Реально всі революції мають за мету - встановлення справедливості . Хоча б крок в той бік . У нас таких кроків поки не видно . Тому і такі справи у всьому ...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:57
Будивельник почему-то уверен, что без вяличия *обслуга* (люд) в селах (хоть Сибири, хоть задрипищенска любой страны) обслуживать, бухать и держаться по ряду жизненных причин за это село, не могут.
Патриоты рашковании ради высокой цели обслуживания добытчиков углеводородов (основы доходов своей страны) живут там.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:58
Re: Політичні дискусії
Миру чи капітуляції? Всі за мир, тільки за різну його ціну.
Після першого Майдану рвонули, як рокета. Після другого прийшли Путін, разом з обвалом цін за залізо - ну співпало так, що тут зробиш.
Третій Майдан малоймовірний, бо в Зеленського не такий психотип, як у Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|