Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ахаха. Плохие новости для троллей - Джордж Кент дал показания в Конгрессе об "атаке порохоботов на него и посла Йованович в течение 10 дней перед президентскими выборами в США".
При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".
Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...
Ну, и где в той статье Politico о порохоботах? Цитату в студию! Вывсеврете!
О как занервничали Внимательно нужно читать - и статью, и форум. Ответ уже был дан вам дважды, но если необходимо третий, то ладно, так уж и быть:
Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. at tacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution. There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name. So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 08 лис, 2019 16:05, всього редагувалось 2 разів.
lapay Я цитату и ссылку дал для иного. Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот. А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
detroytred написав:Я цитату и ссылку дал для иного. Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот. А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
Нічого не зрозумів. Один казав, що України не буде, після Майдану. Друга казала, що Путін скоро нападе, і не треба його зайвий раз провокувати.
Так причина не Майдан, а Путін. А кожен раз на цього ушльопка озиратись - шию можна звернути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Renee написав:А как же Янукович победоносно вернулся после проигрыша Ющенко? Но в вашей идее чт-то есть. Я вангую, Рыги опять вернутся после Зе.
Янукович был у власти один раз, поэтому он никуда не мог вернутся и уже не вернется. Если вы имеете в виду период до 2004 года, то это был период почти абсолютной власти Кучмы, который иногда как мальчишку прилюдно отчитывал Януковича.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.
Миру чи капітуляції? Всі за мир, тільки за різну його ціну.
Только ЗЕ обвиняют в капитуляции))
Все за разную цену И способы достижения, из которых вытекает цена.
Только учтите, что за изменение действовавшего способа высказалось большинство, поддержав ЗЕ. И ЗЕ не капитулирует, а малыми шагами пытается реализовать. При угрозе -- он может запросто откатить назад. ГШ и ком-е ООС обосновывают, что угроз пока нет.
То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет. Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.
detroytred написав:Я цитату и ссылку дал для иного. Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот. А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
Нічого не зрозумів. Один казав, що України не буде, після Майдану. Друга казала, що Путін скоро нападе, і не треба його зайвий раз провокувати.
Так причина не Майдан, а Путін. А кожен раз на цього ушльопка озиратись - шию можна звернути.
* "Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь, надо избежать нового Майдана. * (с) Зверобий Абзацем выше сценарий: Если вдруг распадется, не переживайте — такой страны никогда не было", - добавила Маруся Зверобий.
Естественно, что и Ваш оппонент говорил не об Украине в вакууме))
detroytred написав:То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет. Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.
Прави. Реалізація формули Штайнмаєра (вибори без контроля над кордоном) - це чиста капітуляція. Контрольоване і поступове розведення військ, з обов'язковим контролем за виконанням умов розведення сепарами - ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.