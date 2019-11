Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:04

Renee написав: zРадио написав: Ахаха. Плохие новости для троллей - Джордж Кент дал показания в Конгрессе об "атаке порохоботов на него и посла Йованович в течение 10 дней перед президентскими выборами в США".



При этом заявив, что "порохоботы" - это интернет-тролли, особенно активные в Facebook, действовавшие в поддержку тогдашнего президента Украины Порошенко против людей, которые воспринимались как противники Порошенко".



Вот будет потешно, когда США заставят закрыть эту фабрику разжигателей...



Ну, и где в той статье Politico о порохоботах? Цитату в студию! Вывсеврете! Ну, и где в той статье Politico о порохоботах? Цитату в студию! Вывсеврете!

О как занервничалиВнимательно нужно читать - и статью, и форум. Ответ уже был дан вам дважды, но если необходимо третий, то ладно, так уж и быть:Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. at tacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution.There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name.So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it