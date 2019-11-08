lapay
Я цитату и ссылку дал для иного.
Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот.
А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:04
lapay
Я цитату и ссылку дал для иного.
Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот.
А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10
Re: Політичні дискусії
Нічого не зрозумів.
Один казав, що України не буде, після Майдану.
Друга казала, що Путін скоро нападе, і не треба його зайвий раз провокувати.
Так причина не Майдан, а Путін. А кожен раз на цього ушльопка озиратись - шию можна звернути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:17
Re: Політичні дискусії
Янукович был у власти один раз, поэтому он никуда не мог вернутся и уже не вернется.
Если вы имеете в виду период до 2004 года, то это был период почти абсолютной власти Кучмы, который иногда как мальчишку прилюдно отчитывал Януковича.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:18
Только ЗЕ обвиняют в капитуляции))
Все за разную цену
И способы достижения, из которых вытекает цена.
Только учтите, что за изменение действовавшего способа высказалось большинство, поддержав ЗЕ.
И ЗЕ не капитулирует, а малыми шагами пытается реализовать.
При угрозе -- он может запросто откатить назад.
ГШ и ком-е ООС обосновывают, что угроз пока нет.
То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет.
Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:27
* "Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь, надо избежать нового Майдана. * (с) Зверобий
Абзацем выше сценарий:
Если вдруг распадется, не переживайте — такой страны никогда не было", - добавила Маруся Зверобий.
Естественно, что и Ваш оппонент говорил не об Украине в вакууме))
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:27
Re: Політичні дискусії
Прави. Реалізація формули Штайнмаєра (вибори без контроля над кордоном) - це чиста капітуляція. Контрольоване і поступове розведення військ, з обов'язковим контролем за виконанням умов розведення сепарами - ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:35
Подождите, пока реализуется только разведение.
ЗЕ осуществляет только разведение.
Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.
Но капитуляция звучит сейчас-то.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:40
Re: Політичні дискусії
Коли почне - пізно буде. Звучить для профілактики - щоб булки не розслябляв і не робив подальшого розведення, поки сепаратисти не знищать фортифікаційні споруди, в Золотому і Петрівському, як це вони зробили, зі скрипом, в Станиці Луганській.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:45
Обоснуйте своё предположение о поздно.
ГШ и ООС берут на себя ответственность, делая, как специалисты, вывод -- что отвод не влияет.
Профилактика -- это предупреждение о негативных будущих действиях (выборах без контроля над границей).
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:46
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