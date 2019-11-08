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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4579458045814582>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:04

lapay
Я цитату и ссылку дал для иного.
Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот.
А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я цитату и ссылку дал для иного.
Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот.
А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.

Нічого не зрозумів.
Один казав, що України не буде, після Майдану.
Друга казала, що Путін скоро нападе, і не треба його зайвий раз провокувати.

Так причина не Майдан, а Путін. А кожен раз на цього ушльопка озиратись - шию можна звернути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:17

Re: Політичні дискусії

Renee написав:А как же Янукович победоносно вернулся после проигрыша Ющенко? Но в вашей идее чт-то есть. Я вангую, Рыги опять вернутся после Зе.


Янукович был у власти один раз, поэтому он никуда не мог вернутся и уже не вернется.
Если вы имеете в виду период до 2004 года, то это был период почти абсолютной власти Кучмы, который иногда как мальчишку прилюдно отчитывал Януковича.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:18

  lapay написав:
  ЛАД написав:Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.

Миру чи капітуляції? Всі за мир, тільки за різну його ціну.

Только ЗЕ обвиняют в капитуляции))

Все за разную цену
И способы достижения, из которых вытекает цена.

Только учтите, что за изменение действовавшего способа высказалось большинство, поддержав ЗЕ.
И ЗЕ не капитулирует, а малыми шагами пытается реализовать.
При угрозе -- он может запросто откатить назад.
ГШ и ком-е ООС обосновывают, что угроз пока нет.

То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет.
Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Я цитату и ссылку дал для иного.
Наглядно и не голословно показать, как за одну и ту же думку (мнение) на одного --- мечты ватана, а другая -- патриот.
А думка-то была у обоих одна - по наслiдкам очередного Майдана.

Нічого не зрозумів.
Один казав, що України не буде, після Майдану.
Друга казала, що Путін скоро нападе, і не треба його зайвий раз провокувати.

Так причина не Майдан, а Путін. А кожен раз на цього ушльопка озиратись - шию можна звернути.

* "Чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь, надо избежать нового Майдана. * (с) Зверобий
Абзацем выше сценарий:
Если вдруг распадется, не переживайте — такой страны никогда не было", - добавила Маруся Зверобий.

Естественно, что и Ваш оппонент говорил не об Украине в вакууме))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:27

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет.
Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.

Прави. Реалізація формули Штайнмаєра (вибори без контроля над кордоном) - це чиста капітуляція. Контрольоване і поступове розведення військ, з обов'язковим контролем за виконанням умов розведення сепарами - ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:35

  lapay написав:
  detroytred написав:То есть активисты неправы, когда закидают ЗЕ капитуляцию, обвиянют в том, чего нет.
Вот если бы они чётко указывали, что только предупреждают от конкретных капитулянтских будущих действий, то иной разговор.

Прави. Реалізація формули Штайнмаєра (вибори без контроля над кордоном) - це чиста капітуляція. Контрольоване і поступове розведення військ, з обов'язковим контролем за виконанням умов розведення сепарами - ні.

Подождите, пока реализуется только разведение.
ЗЕ осуществляет только разведение.

Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.

Но капитуляция звучит сейчас-то.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:40

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.

Но капитуляция звучит сейчас-то.

Коли почне - пізно буде. Звучить для профілактики - щоб булки не розслябляв і не робив подальшого розведення, поки сепаратисти не знищать фортифікаційні споруди, в Золотому і Петрівському, як це вони зробили, зі скрипом, в Станиці Луганській.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:45

  lapay написав:
  detroytred написав:Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.

Но капитуляция звучит сейчас-то.

Коли почне - пізно буде. Звучить для профілактики - щоб булки не розслябляв і не робив подальшого розведення, поки сепаратисти не знищать фортифікаційні споруди, в Золотому і Петрівському, як це вони зробили, зі скрипом, в Станиці Луганській.

Обоснуйте своё предположение о поздно.

ГШ и ООС берут на себя ответственность, делая, как специалисты, вывод -- что отвод не влияет.


Профилактика -- это предупреждение о негативных будущих действиях (выборах без контроля над границей).
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:46

  mephala написав:можете вказати на якій сторінці стенограми про це йде мова?

  Renee написав:Ну, и где в той статье Politico о порохоботах? Цитату в студию!

Переходим по ссылке от zРадио, кликаем по выделеннму в скрине
Зображення
открывается полная стенограмма.

Читаем на стр. 59 строчки 14-20:
Зображення
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