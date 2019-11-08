|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:54
Puente написав: ЛАД написав:
В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.
Та ні - не в проміжках справа , а в меті - яка так і не була досягнута ...
Реально всі революції мають за мету - встановлення справедливості . Хоча б крок в той бік . У нас таких кроків поки не видно . Тому і такі справи у всьому ...
Так потому у нас и промежутки такие маленькие, что никаких сдвигов.
Ну а насчёт "мета - встановлення справедливості" тезис сомнительный.
Провозглашаемая цель такая - да, реальные цели более материальные.lapay
Після першого Майдану рвонули, як рокета.
Куда рванули?
Розовые мысли Запада, закончившиеся приток спекулятивного и банковского капитала без инвестиций в реальный сектор.
"Рванули " только в кредитовании, что позже привело к тяжёлым последствиям.
О втором Майдане и говорить не хочу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14742
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3987 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:55
detroytred написав:
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
Вони не праві. Але без розголосу не було б такої уваги до безпеки сірої зони, як зараз. Для того і щука, щоб карась не дрімав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8857
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1080 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:58
ЛАД написав:
Розовые мысли Запада, закончившиеся приток спекулятивного и банковского капитала без инвестиций в реальный сектор.
"Рванули " только в кредитовании, что позже привело к тяжёлым последствиям.
Так і зараз йде спекулятивний капітал в ОВДП, а інветиційного немає. Чому? Бо ми ватний постсовок, який не хоче робити реальні реформи, а чекає халяви.
А рвонули перший раз і впали другий, не через майдани, а через ціни на залізо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8857
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1080 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:00
lapay написав: detroytred написав:
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
Вони не праві. Але без розголосу не було б такої уваги до безпеки сірої зони, як зараз. Для того і щука, щоб карась не дрімав.
О как))
Такой подход не вяжется с Вашей позицией по зрадофильству.
А также, когда Порошенко кусали (особенно за борьбу с коррупцией), чтобы не дремал.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22483
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:07
lapay написав: detroytred написав:
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
Вони не праві. Але без розголосу не було б такої уваги до безпеки сірої зони, як зараз. Для того і щука, щоб карась не дрімав.
Розголос это одно.
Но вся это шумиха явно имеет другие причины, а не заботу о будущем Украины.
А рвонули перший раз і впали другий, не через майдани, а через ціни на залізо.
Сложно разделять, всего понемножку.
Но и Майданы свою роль сыграли. Точнее, майданные и послемайданные ошибки и несформулированные чётки и потому нереализованные цели.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14742
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3987 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:10
detroytred написав: lapay написав: detroytred написав:
Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.
Но капитуляция звучит сейчас-то.
Коли почне - пізно буде. Звучить для профілактики - щоб булки не розслябляв і не робив подальшого розведення, поки сепаратисти не знищать фортифікаційні споруди, в Золотому і Петрівському, як це вони зробили, зі скрипом, в Станиці Луганській.
Обоснуйте своё предположение о поздно.
ГШ и ООС берут на себя ответственность, делая, как специалисты, вывод -- что отвод не влияет.
Профилактика -- это предупреждение о негативных будущих действиях (выборах без контроля над границей).
Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент"
Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
-
Renee
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:12
detroytred написав:
О как))
Такой подход не вяжется с Вашей позицией по зрадофильству.
А также, когда Порошенко кусали (особенно за борьбу с коррупцией), чтобы не дремал.
Чого це? Я ні разу не сказав, що розведення це погано, навіть похвалив Зеленського за це. А за інших я не відповідаю, навіть порохоботи інколи помиляються.
По корупції - не кусали, а гавкали, бо не було ще завершенної системи антикорупції. Зараз більш-менш є, можливо і почнуть кусати, тільки не бувших, а нинішніх, бо по бувшим не зберуть доказів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8857
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1080 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14742
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3987 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:27
Renee написав:
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент"
Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
Я не отбрасываю такой вариант.
Хотя и считаю, что наоборот!!!
Времена изменились.
Не будет сейчас военнослужащий брать на себя ответственность.
Особенно с Зе))
И нн сможет он перенаправить стрелки на ЗЕ. Не сможет. Ведь президент на основании заключений военных принимает решение. И военных судят...
Тут чёткое разделение: военные - заключение об угрозах-рисках разведения, президент - на основании заключения военных решение о самом разведении.
Это безбашенным нужно быть, чтобы дать лживое заключение.
Но это не главное.
Главное иное --- я не слышу и не вижу претензий активистов и той же Зверобий к НГШ, ком-ю ООС, дающих такое заключение.
В данном случае.
И какое может быть виденье активистов дальнейшей перемоги при таких генералах. Раз уж они сторонники до перемоги. Где их требование к реформам в ЗСУ?
Налицо -- только *покусать* ЗЕ.
З.Ы. субъективно от военных слышал мнение, что стратегически угроз от отвода на прежние позиции нет. Да и логически это так.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22483
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|