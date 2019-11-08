Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:27

Renee написав:



ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент" Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск! ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент"Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!

Я не отбрасываю такой вариант.Хотя и считаю, что наоборот!!!Времена изменились.Не будет сейчас военнослужащий брать на себя ответственность.Особенно с Зе))И нн сможет он перенаправить стрелки на ЗЕ. Не сможет. Ведь президент на основании заключений военных принимает решение. И военных судят...Тут чёткое разделение: военные - заключение об угрозах-рисках разведения, президент - на основании заключения военных решение о самом разведении.Это безбашенным нужно быть, чтобы дать лживое заключение.Но это не главное.Главное иное --- я не слышу и не вижу претензий активистов и той же Зверобий к НГШ, ком-ю ООС, дающих такое заключение.В данном случае.И какое может быть виденье активистов дальнейшей перемоги при таких генералах. Раз уж они сторонники до перемоги. Где их требование к реформам в ЗСУ?Налицо -- только *покусать* ЗЕ.З.Ы. субъективно от военных слышал мнение, что стратегически угроз от отвода на прежние позиции нет. Да и логически это так.