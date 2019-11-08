Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: В Турции 4 заворушення за 60 лет. Во Франции 4 революции почти за 100 лет. Французы успевали очухаться после своих революций. У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.
Та ні - не в проміжках справа , а в меті - яка так і не була досягнута ... Реально всі революції мають за мету - встановлення справедливості . Хоча б крок в той бік . У нас таких кроків поки не видно . Тому і такі справи у всьому ...
Так потому у нас и промежутки такие маленькие, что никаких сдвигов. Ну а насчёт "мета - встановлення справедливості" тезис сомнительный. Провозглашаемая цель такая - да, реальные цели более материальные.
lapay
Після першого Майдану рвонули, як рокета.
Куда рванули? Розовые мысли Запада, закончившиеся приток спекулятивного и банковского капитала без инвестиций в реальный сектор. "Рванули " только в кредитовании, что позже привело к тяжёлым последствиям. О втором Майдане и говорить не хочу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Розовые мысли Запада, закончившиеся приток спекулятивного и банковского капитала без инвестиций в реальный сектор. "Рванули " только в кредитовании, что позже привело к тяжёлым последствиям.
Так і зараз йде спекулятивний капітал в ОВДП, а інветиційного немає. Чому? Бо ми ватний постсовок, який не хоче робити реальні реформи, а чекає халяви. А рвонули перший раз і впали другий, не через майдани, а через ціни на залізо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Вот когда начнёт (начнёт!) принимать действия (действия!) по выборам без контроля над границей -- вот тогда -- ахтунг Капитуляция.
Но капитуляция звучит сейчас-то.
Коли почне - пізно буде. Звучить для профілактики - щоб булки не розслябляв і не робив подальшого розведення, поки сепаратисти не знищать фортифікаційні споруди, в Золотому і Петрівському, як це вони зробили, зі скрипом, в Станиці Луганській.
Обоснуйте своё предположение о поздно.
ГШ и ООС берут на себя ответственность, делая, как специалисты, вывод -- что отвод не влияет.
Профилактика -- это предупреждение о негативных будущих действиях (выборах без контроля над границей). Но повторюсь, ЗЕ уже сейчас обвиняют в капитуляции за разведение.
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент" Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
Такой подход не вяжется с Вашей позицией по зрадофильству. А также, когда Порошенко кусали (особенно за борьбу с коррупцией), чтобы не дремал.
Чого це? Я ні разу не сказав, що розведення це погано, навіть похвалив Зеленського за це. А за інших я не відповідаю, навіть порохоботи інколи помиляються. По корупції - не кусали, а гавкали, бо не було ще завершенної системи антикорупції. Зараз більш-менш є, можливо і почнуть кусати, тільки не бувших, а нинішніх, бо по бувшим не зберуть доказів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент" Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
Я не отбрасываю такой вариант. Хотя и считаю, что наоборот!!! Времена изменились. Не будет сейчас военнослужащий брать на себя ответственность. Особенно с Зе)) И нн сможет он перенаправить стрелки на ЗЕ. Не сможет. Ведь президент на основании заключений военных принимает решение. И военных судят... Тут чёткое разделение: военные - заключение об угрозах-рисках разведения, президент - на основании заключения военных решение о самом разведении. Это безбашенным нужно быть, чтобы дать лживое заключение.
Но это не главное. Главное иное --- я не слышу и не вижу претензий активистов и той же Зверобий к НГШ, ком-ю ООС, дающих такое заключение. В данном случае.
И какое может быть виденье активистов дальнейшей перемоги при таких генералах. Раз уж они сторонники до перемоги. Где их требование к реформам в ЗСУ?
Налицо -- только *покусать* ЗЕ.
З.Ы. субъективно от военных слышал мнение, что стратегически угроз от отвода на прежние позиции нет. Да и логически это так.
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