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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4581458245834584>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:22

  pesikot написав:Пятница. Вечер.
Ітогі подвєдьом. 2019-1108

1) Суд ООН будет рассматривать иск Украины против РФ из-за расовой дискриминации - решение
В МИД заявили, что позиция Украины заключается в том, что "Российская Федерация как оккупационная власть Крыма проводит систематическую кампанию культурного уничтожения нерусского населения путем дискриминации".


2) Запланированное на сегодня разведение сил сорвала вражеская сторона - ООС
Может до кого-то и дойдёт, что проблема на той стороне. А не в активистах, ветеранах на этой стороне.

3) New York Times: Трамп требовал, чтобы Зеленский объявил расследование против Байдена и Клинтон
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении Украины, рассказал следователям по делу об импичменте, что его тревожили требования президента Дональда Трампа. В частности, по его словам, Киев должен был «инициировать политически мотивированные преследования».

Джордж Кент.

4) Foreign Policy: США ликвидируют должность специального представителя в Украине
Отличное "достижение" Зеленского по внешней политике

5) "Не совсем корректно сказал": в "СН" объяснили слова советника СНБО о пособниках оккупантов в новой власти на Донбассе
заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.

Кто-то из СН постоянно ляпает трусами об асфальт, а потом идут объяснения - не так поняли.
Всё так поняли, а вот это взятие на слабо должно было пройти в подростковом возрасте (c) zRadio. Но у этих зелёных инфантилов не прошло.

6) В Польше участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф

7) Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ
2:1

Это точно.
До кого-то не доходит, что вражеская сторона срывает разведение, а активисты и ветераны на нашей создают проблемы разведению.

О том, что два процесса могут идти и идут одновременно, трудно даже не понять, а просто увидеть по факту.

Капец...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:22

Re: Політичні дискусії

Цікаво, що на це скажуть ЗЕбіли, шанувальники капітуляції, яка б ціна не була.
Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"
Подконтрольное Кремлю "руководство ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР".
Об этом российскому агентству ТАСС заявил главарь луганских террористов Леонид Пасечник, передает Цензор.НЕТ.

Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.
https://censor.net.ua/news/3158560/terr ... _militsiyu
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:27

  Перес де Куэльяр написав:Цікаво, що на це скажуть ЗЕбіли, шанувальники капітуляції, яка б ціна не була.
Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"
Подконтрольное Кремлю "руководство ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР".
Об этом российскому агентству ТАСС заявил главарь луганских террористов Леонид Пасечник, передает Цензор.НЕТ.

Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.
https://censor.net.ua/news/3158560/terr ... _militsiyu

Эх... ради контроля над Золотым лыныровцы срывают самому пуйлу такой план по шантажу Зеленского, который так расписал Перес.
:lol: :lol: :lol:

Самому-то не смешно?
Представлять доказательства фагтастичности своего *прогноза*.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:27

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Пятница. Вечер.
Ітогі подвєдьом. 2019-1108
2) Запланированное на сегодня разведение сил сорвала вражеская сторона - ООС
Может до кого-то и дойдёт, что проблема на той стороне. А не в активистах, ветеранах на этой стороне.


Похоже проблема просто в отсутствии телефонов или нежелании созвониться ответственным лицам разных ведомств, посол ОБСЕ при Минской контактной группы заявил про разведение, согласованное в этой самой трехсторонней группе, и намеченное на завтра 9-е ноября.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:32

  freeze написав:
pesikot написав:Пятница. Вечер.
Ітогі подвєдьом. 2019-1108
2) Запланированное на сегодня разведение сил сорвала вражеская сторона - ООС
Может до кого-то и дойдёт, что проблема на той стороне. А не в активистах, ветеранах на этой стороне.


Похоже проблема просто в отсутствии телефонов или нежелании созвониться ответственным лицам разных ведомств, посол ОБСЕ при Минской контактной группы заявил про разведение, согласованное в этой самой трехсторонней группе, и намеченное на завтра 9-е ноября.

У вас есть понятия "время события" ? видимо нет.
ОБСЕ это заявило уже после того, как разведение не состоялось.
До этого наша сторона сигнализировала о готовности разведения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:33

  lapay написав:Чого це? Я ні разу не сказав, що розведення це погано, навіть похвалив Зеленського за це. А за інших я не відповідаю, навіть порохоботи інколи помиляються. :)

Ничего же себе просто ошибаются?!

Перес, причисляя и называя шанувальниками капитуляции любой ценой, не просто ошибается.
А сознательно преувеличивает и лжёт.
Лжет о капитуляции, преувеличивает - о любой ценой.

Iнколи)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:*прогноза*.
Нагадай прогноз? Тільки мій, оригінал. А потім капелюха з"їси, якщо він справдиться?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:41

  pesikot написав:У вас есть понятия "время события" ? видимо нет.
ОБСЕ это заявило уже после того, как разведение не состоялось.
До этого наша сторона сигнализировала о готовности разведения


Вчера 7-го представители той стороны заявили, что никто не согласовывал разведение на 8-е число.
Утром 8-го посол ОБСЕ при трехсторонней группе заявил, что разведение согласовано на 9 ноября на 12.00.

Какие понятия про время события вам надо еще разъяснить ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:44

Горловка, Квартал'95

Бои за Горловку
14 апреля протестующие заняли городской совет и подняли флаги России и Донецкой Народной республики[3], кроме того, активистам удалось взять под контроль Управление внутренних дел в Горловке

Руководил "протестами" Игорь Безлер, гражданин РФ.

А вот где в это время был наш бубочка ?

Видео: Вчера в Горловке Владимир Зеленский и «Студия 95 квартал» шутили над политиками

Студия «95 квартал» сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают «максимально шатать действующую власть»

Деньги на крови. В тот же день был убит Владимир Рыбак

Особенно, про первые выборы Зеленского. Оно до 37 тогда дожило и ни разу не голосовало. А тут сразу в Президенты.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 лис, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:49

  freeze написав:
  pesikot написав:У вас есть понятия "время события" ? видимо нет.
ОБСЕ это заявило уже после того, как разведение не состоялось.
До этого наша сторона сигнализировала о готовности разведения


Вчера 7-го представители той стороны заявили, что никто не согласовывал разведение на 8-е число.
Утром 8-го посол ОБСЕ при трехсторонней группе заявил, что разведение согласовано на 9 ноября на 12.00.

Какие понятия про время события вам надо еще разъяснить ?

Все понятия разъясните.
Утром ? это когда ? после 12:00 - уже не утро.

Ранее, здесь часто писали, мол, та сторона готова к разведению. Пускали сигнальные ракеты и только активисты-ветераны срывают разведение.

Теперь, наша сторона заявила о разведение. С той стороны, никакой реакции.
Вывод простой - проблема на той стороне.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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