Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В МИД заявили, что позиция Украины заключается в том, что "Российская Федерация как оккупационная власть Крыма проводит систематическую кампанию культурного уничтожения нерусского населения путем дискриминации".
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении Украины, рассказал следователям по делу об импичменте, что его тревожили требования президента Дональда Трампа. В частности, по его словам, Киев должен был «инициировать политически мотивированные преследования».
заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.
Кто-то из СН постоянно ляпает трусами об асфальт, а потом идут объяснения - не так поняли. Всё так поняли, а вот это взятие на слабо должно было пройти в подростковом возрасте (c) zRadio. Но у этих зелёных инфантилов не прошло.
Цікаво, що на це скажуть ЗЕбіли, шанувальники капітуляції, яка б ціна не була.
Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию" Подконтрольное Кремлю "руководство ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР". Об этом российскому агентству ТАСС заявил главарь луганских террористов Леонид Пасечник, передает Цензор.НЕТ.
Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.
"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.
Перес де Куэльяр написав:Цікаво, що на це скажуть ЗЕбіли, шанувальники капітуляції, яка б ціна не була.
Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию" Подконтрольное Кремлю "руководство ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР". Об этом российскому агентству ТАСС заявил главарь луганских террористов Леонид Пасечник, передает Цензор.НЕТ.
Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.
"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.
Похоже проблема просто в отсутствии телефонов или нежелании созвониться ответственным лицам разных ведомств, посол ОБСЕ при Минской контактной группы заявил про разведение, согласованное в этой самой трехсторонней группе, и намеченное на завтра 9-е ноября.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Похоже проблема просто в отсутствии телефонов или нежелании созвониться ответственным лицам разных ведомств, посол ОБСЕ при Минской контактной группы заявил про разведение, согласованное в этой самой трехсторонней группе, и намеченное на завтра 9-е ноября.
У вас есть понятия "время события" ? видимо нет. ОБСЕ это заявило уже после того, как разведение не состоялось. До этого наша сторона сигнализировала о готовности разведения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой