pesikot написав:

В МИД заявили, что позиция Украины заключается в том, что "Российская Федерация как оккупационная власть Крыма проводит систематическую кампанию культурного уничтожения нерусского населения путем дискриминации".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении Украины, рассказал следователям по делу об импичменте, что его тревожили требования президента Дональда Трампа. В частности, по его словам, Киев должен был «инициировать политически мотивированные преследования».

заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.

Пятница. Вечер.Ітогі подвєдьом. 2019-1108Может до кого-то и дойдёт, что проблема на той стороне. А не в активистах, ветеранах на этой стороне.Джордж Кент.Отличное "достижение" Зеленского по внешней политикеКто-то из СН постоянно ляпает трусами об асфальт, а потом идут объяснения - не так поняли.Всё так поняли, а вот это взятие на слабо должно было пройти в подростковом возрасте (c). Но у этих зелёных инфантилов не прошло.2:1