Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:52

Перес де Куэльяр написав: detroytred написав: *прогноза*. *прогноза*. Нагадай прогноз? Тільки мій, оригінал. А потім капелюха з"їси, якщо він справдиться? Нагадай прогноз? Тільки мій, оригінал. А потім капелюха з"їси, якщо він справдиться?

Ты же сказал, что не общаешься!)))Их много прогнозов-то:1. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України.2. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались.Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення".Сейчас речь была о втором.И естественно, что я в случае реализации такого прогноза искренне извинюсь за свои насмешки и нападки.Я же не .....Но если такой прогноз маловероятен до фантпстичности, то я его так и называю!!!З.Ы. и главное:Сейчас я говорил не о несбыточности прогноза, а о твоих противоречиях.Которые уже по факты ты совершаешь.Ты подменил предмет)))