Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України.
2. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались. Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення".
Сейчас речь была о втором. И естественно, что я в случае реализации такого прогноза искренне извинюсь за свои насмешки и нападки. Я же не .....
Но если такой прогноз маловероятен до фантпстичности, то я его так и называю!!!
З.Ы. и главное: Сейчас я говорил не о несбыточности прогноза, а о твоих противоречиях. Которые уже по факты ты совершаешь. Ты подменил предмет)))
Как мы помним из работ классиков философии, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. )))
В принципе разницы большой нет, 8 или 9, хотя мне тоже непонятно, почему ордловцы вдруг захотели чуть позже, на день, как будто это такая большая техническая сложность - взять автомат и котелок и пройтись несколько сот метров. Скорее просто такая психологическая ответка, при прошлом разведении мы отвели на день позже, теперь они должны симметрично на день позже отвести.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Перес А вот ты извиняться будешь за свои *пiдозри* и оскорбления в мой адрес за несогласие с твоими прогнозами)) и называние их фантастическими?
Можешь приступать. Пока они не сбудутся - это твои фантазии. Личные фантазии, потому что не слышал я о таком прогнозе от более менее поважних людей. Пока пуйло не станет так (как ты описал) шантажировать ЗЕ.
Ты б хотя бы подумал, почему на твои фантазии никто с поддержкой не откликнулся))))) Да и вообще, лишь двое, если не ошибаюсь, обратили внимание.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
В рамках проходящей в эти дни конференции «#TIM 2019: Telecom, IT, Media» заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сделала заявление, связанное с популярнейшим видеохостингом YouTube. В частности, она сообщила, что возможность регулировать YouTube рассматривается в контексте расширения полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в профильном комитете ВРУ
На YouTube выпускают обидные для бубочки видосики. А он потом плачет ночами.
PS. При Порошенко такие вопросы даже не обсуждались. Чтобы как-то ограничивать медиа-пространство. Ну трошки фасад здания канала Интер пожгли.
Но сейчас, при слуге народа. Пытаются взять под контроль все СМИ и взять под контроль интернет.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 лис, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot Я ось що міркую, нехай відводить НЕлох ЗСУ, а добробатам І ветеранам теж треба відійти і окопуватись, та облаштовувати бліндажі в тилу ЗСУ. У випадку зриву, та здачі території окупантам, а це відбудеться навіть в мене сумнівів немає, то всі ЗЕлебобіки на передок відвойовувати добровільно віддану територію з деморалізованими політикою ЗСУ. А ми поглянемо, як вони воюють без волонтерів, добровольців, патріотів, ветеранів. Хоч буде за що Зеленському відповідати, вже не зіскочить зі статті 111. Державна зрада і усунення Президента від Влади. Дамо йому шанс обісратись на повну?
Перес де Куэльяр написав:pesikot Я ось що міркую, нехай відводить НЕлох ЗСУ, а добробатам І ветеранам теж треба відійти і окопуватись, та облаштовувати бліндажі в тилу ЗСУ. У випадку зриву, та здачі території окупантам, а це відбудеться навіть в мене сумнівів немає, то всі ЗЕлебобіки на передок відвойовувати добровільно віддану територію з деморалізованими політикою ЗСУ. А ми поглянемо, як вони воюють без волонтерів, добровольців, патріотів, ветеранів. Хоч буде за що Зеленському відповідати, вже не зіскочить зі статті 111. Державна зрада і усунення Президента від Влади. Дамо йому шанс обісратись на повну?
Он и так обосрался, зачем оголять фронт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент" Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
Я не отбрасываю такой вариант. Хотя и считаю, что наоборот!!! Времена изменились. Не будет сейчас военнослужащий брать на себя ответственность. Особенно с Зе)) И нн сможет он перенаправить стрелки на ЗЕ. Не сможет. Ведь президент на основании заключений военных принимает решение. И военных судят... Тут чёткое разделение: военные - заключение об угрозах-рисках разведения, президент - на основании заключения военных решение о самом разведении. Это безбашенным нужно быть, чтобы дать лживое заключение.
Но это не главное. Главное иное --- я не слышу и не вижу претензий активистов и той же Зверобий к НГШ, ком-ю ООС, дающих такое заключение. В данном случае.
И какое может быть виденье активистов дальнейшей перемоги при таких генералах. Раз уж они сторонники до перемоги. Где их требование к реформам в ЗСУ?
Налицо -- только *покусать* ЗЕ.
З.Ы. субъективно от военных слышал мнение, что стратегически угроз от отвода на прежние позиции нет. Да и логически это так.
А вы знаете, какие рекомендации были от ГШ? А как вам это заявление накануне разведения?
Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону. Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню Тиждень. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/280 ... nstab.html
Сделает РФ провокацию из липовых нациков и вперед!