Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Шесть лет назад тоже никто бы не поверил, что может произойти с Донбассом и Крымом. Разве не так??? Сейчас смотрю ЭспрессоТВ , тамвключают прямую связь с активистами из Золотого и Станицы Луганской. В последней - мурашки по коже: активистке показывают столб , на который ее повесят. Тетка еще пытаетсяшутить - пойду столб покрашу в сине-желтый. Мне бы не хотелось там оказаться....
Renee написав:Шесть лет назад тоже никто бы не поверил, что может произойти с Донбассом и Крымом. Разве не так??? Сейчас смотрю ЭспрессоТВ , тамвключают прямую связь с активистами из Золотого и Станицы Луганской. В последней - мурашки по коже: активистке показывают столб , на который ее повесят. Тетка еще пытаетсяшутить - пойду столб покрашу в сине-желтый. Мне бы не хотелось там оказаться....
Renee написав:Шесть лет назад тоже никто бы не поверил, что может произойти с Донбассом и Крымом. Разве не так???
Речь не о том, а том, что однотипное многолетнее повторение, за которым не действует подтверждающее действие, вызывает привыкание.
Поверьте, что если и будет нападение, оно будет неожиданным и для вас, и для меня, и для этого чиновника из генштаба.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot Ну почему вам так нравится перекручивать? Все цитаты из ваших ссылок, кроме одной, где приведена соотв. ссылка.
4) Foreign Policy: США ликвидируют должность специального представителя в Украине Отличное "достижение" Зеленского по внешней политике
Читаем по вашей ссылке:
Действующие и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине. Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.
Один из неназванных чиновников США сказал Foreign Policy, что Госдепартаменту будет «трудно найти хоть кого-то, кто согласится коснуться этой работы даже трехметровой палкой».
«Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», - сказал бывший чиновник США.
Вы считаете, что Зеленский (как и Порошенко до него) влияет на АП и Госдеп США?
5) "Не совсем корректно сказал": в "СН" объяснили слова советника СНБО о пособниках оккупантов в новой власти на Донбассе
заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.
Кто-то из СН постоянно ляпает трусами об асфальт, а потом идут объяснения - не так поняли.
Читаем:
"Нет абсолютно таких мыслей в нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, но никакая речь о сотрудничестве с теми людьми, что являются террористами и их пособниками, идти не может. И конечно, что наш коллега не совсем корректно выразился, что вызвало определенные спекуляции. Однако, он четко заявил, что на оккупированных территориях есть патриоты Украины, которые ее поддерживают, и просто сейчас оказались в таком положении. Поэтому речь шла именно об этих гражданах, а не о террористах и их работниках", – заявил народный депутат.
Он добавил, что не видит возможности, чтобы люди, которые сотрудничают с главарями "Л/ДНР" могли в дальнейшем сотрудничать с новой украинской властью.
А теперь самого Ткаченко:
«Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть уравновешенные люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но в силу различных причин остаются там. Я уверен, что многих мы с вами знаем. Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти», – сказал он.
6) В Польше участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф
Выписали, вот за это:
Отмечается, что сегодня UOKiK наложил штраф в размере 172 млн злотых на компанию Engie Energy, зарегистрированную в Швейцарии, по причине неучастия в разбирательстве.
«Мы запросили у компании документы и данные о контрактах, заключенных с «Газпромом»… Компания настойчиво и необоснованно отказывалась предоставить нам запрошенные документы и материалы. Это вызвало значительную задержку в проведении расследования», - цитирует издание президента UOKiK Марека Неччука.
В мае 2018 года орган возбудил дело против «Газпрома» и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток-2».
7) Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ 2:1
Призание в том, что
"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в День собора архистратига Михаила (по новому стилю) в Храме архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - сообщил он.
Упоминание имени = признанию?
1) Бородянский хочет жестче наказывать журналистов за манипулирование и ложь ...
3) Всё это попытки взять журналистику под свой контроль. Тотальный. Чтобы даже муха не пролетела.
О главном-то вы и умолчали. Читаем:
Говоря о физической защите журналистов, Бородянский отметил вопросы защиты журналистов от любого вида давления, в частности финансового, или давления непосредственного руководителя, давления, «направленного на манипулирование общественным мнением или направленного на замалчивание важных фактов».
«Форма давления может быть любая. Например, публичная. Это может происходить из-за обнародования данных журналистов, которые работают над расследованием», – сказал министр.
Как отметил Бородянский, «мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть существенно усилена, учитывая ту важнейшую работу, которую делают журналисты для общества».
По словам министра, будут предлагаться соответствующие изменения в законодательство, будут созданы условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что испытывают какой-либо формы давления.
В то же время Бородянский заявил: «Ответственность журналистов за распространение неправдивой и/или манипулятивной информации также должна быть усилена ... А именно – введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием. И введение как административной, так и уголовной ответственности за такие манипулирования, за заказ такого манипулирования, за совершение такого манипулирования».
Т.е. ответственность за неправдивую и/или манипулятивную будет после принятия соотв. изменений в законы.
Кто накладывает штрафы (админ. ответств.) или лишает свободы (уголовн. ответств.)? Не суды ли? А слышали ли вы о таком, , что в суде выступает и адвокат/ы обвиняемого, что судебные решения обжалуются и отменяются?
Перес де Куэльяр Мондер зря удалил эту тему Сейчас её подняли вновь:
Именно с обсуждением лучше ознакомиться здесь: https://gordonua.com/news/politics/ya-v ... 04865.html Звучит интересное сравнение: в Казани специалист официально "получает" в 10 раз больше заработную плату. - А по факту ВСЯ Украина в ...опе. И именно те, кто честно работает на Государство на стратегических предприятиях в полной....опе. Да, дам маленкий посыл: Президент говорит о З/П без налогов т.е. это не больше 2,4.
Воруютс батенька, воруют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ГШ и ООС действуют по принципу - "как скажете, пан Президент" Он же главнокомандующий, его политическое решение и его ответственность. Понятно, что технически это возможно ( в рамках этого и ответственност ГШ и ООС, уж я думаю, что они себя подстраховали), а практически от подлянки от Пу никто не застрахован. Вспомните Иловайск!
Я не отбрасываю такой вариант. Хотя и считаю, что наоборот!!! Времена изменились. Не будет сейчас военнослужащий брать на себя ответственность. Особенно с Зе)) И нн сможет он перенаправить стрелки на ЗЕ. Не сможет. Ведь президент на основании заключений военных принимает решение. И военных судят... Тут чёткое разделение: военные - заключение об угрозах-рисках разведения, президент - на основании заключения военных решение о самом разведении. Это безбашенным нужно быть, чтобы дать лживое заключение.
Но это не главное. Главное иное --- я не слышу и не вижу претензий активистов и той же Зверобий к НГШ, ком-ю ООС, дающих такое заключение. В данном случае.
И какое может быть виденье активистов дальнейшей перемоги при таких генералах. Раз уж они сторонники до перемоги. Где их требование к реформам в ЗСУ?
Налицо -- только *покусать* ЗЕ.
З.Ы. субъективно от военных слышал мнение, что стратегически угроз от отвода на прежние позиции нет. Да и логически это так.
А вы знаете, какие рекомендации были от ГШ? А как вам это заявление накануне разведения?
Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону. Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню Тиждень. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/280 ... nstab.html
Сделает РФ провокацию из липовых нациков и вперед!
Есть официальные заявления. Если не найдёте, обратитесь - помогу.
Информация от заступника НГШ каким-то образом указывает, что ЗСУ не имеют планов, не готовятся или не готовы к агрессии со стороны врага?
На котором году войны...
Попытка разведения - это одно, а готовность и подготовка к отражению возможного наступления - это другое.
pesikot написав:4) «Это не регулирование в чистом виде». В Нацсовете уточнили свою позицию по YouTube — и сделали все только хуже
В рамках проходящей в эти дни конференции «#TIM 2019: Telecom, IT, Media» заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сделала заявление, связанное с популярнейшим видеохостингом YouTube. В частности, она сообщила, что возможность регулировать YouTube рассматривается в контексте расширения полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в профильном комитете ВРУ
На YouTube выпускают обидные для бубочки видосики. А он потом плачет ночами.
PS. При Порошенко такие вопросы даже не обсуждались. Чтобы как-то ограничивать медиа-пространство. Ну трошки фасад здания канала Интер пожгли.
Но сейчас, при слуге народа. Пытаются взять под контроль все СМИ и взять под контроль интернет.
Быстро же она "позеленела". Хорошие кадры подбирал Порошенко:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №241/2018 ... "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ" ... ФЕЩУК Уляні Юріївні - заступникові голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ... Президент України П.ПОРОШЕНКО 23 серпня 2018 року
У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
mephala написав:можете вказати на якій сторінці стенограми про це йде мова?
Renee написав:Ну, и где в той статье Politico о порохоботах? Цитату в студию!
Переходим по ссылке от zРадио, кликаем по выделеннму в скрине открывается полная стенограмма.
Читаем на стр. 59 строчки 14-20:
почитав. ніде не побачив щоб його атакували як писав зрадіо. написано що просто вийшла стаття яка була підсилена обговореннями у фейсбуку. назва "порохоботи" та твердження що вони зв’язані з порохом як я розумію без доказів просто емоційно? чи таки є докази?