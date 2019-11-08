Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:38

4) Foreign Policy: США ликвидируют должность специального представителя в Украине

Отличное "достижение" Зеленского по внешней политике

Действующие и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому , что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине. Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента . Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.



Один из неназванных чиновников США сказал Foreign Policy, что Госдепартаменту будет «трудно найти хоть кого-то, кто согласится коснуться этой работы даже трехметровой палкой».



«Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», - сказал бывший чиновник США.



5) "Не совсем корректно сказал": в "СН" объяснили слова советника СНБО о пособниках оккупантов в новой власти на Донбассе



заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.





Кто-то из СН постоянно ляпает трусами об асфальт, а потом идут объяснения - не так поняли.

"Нет абсолютно таких мыслей в нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, но никакая речь о сотрудничестве с теми людьми, что являются террористами и их пособниками , идти не может. И конечно, что наш коллега не совсем корректно выразился, что вызвало определенные спекуляции. Однако, он четко заявил, что на оккупированных территориях есть патриоты Украины, которые ее поддерживают, и просто сейчас оказались в таком положении . Поэтому речь шла именно об этих гражданах, а не о террористах и их работниках", – заявил народный депутат.



Он добавил, что не видит возможности, чтобы люди, которые сотрудничают с главарями "Л/ДНР" могли в дальнейшем сотрудничать с новой украинской властью.

«Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть уравновешенные люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но в силу различных причин остаются там . Я уверен, что многих мы с вами знаем. Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти», – сказал он.

6) В Польше участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф

Отмечается, что сегодня UOKiK наложил штраф в размере 172 млн злотых на компанию Engie Energy, зарегистрированную в Швейцарии, по причине неучастия в разбирательстве.



«Мы запросили у компании документы и данные о контрактах, заключенных с «Газпромом»… Компания настойчиво и необоснованно отказывалась предоставить нам запрошенные документы и материалы . Это вызвало значительную задержку в проведении расследования», - цитирует издание президента UOKiK Марека Неччука.



В мае 2018 года орган возбудил дело против «Газпрома» и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток-2».

7) Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

2:1

"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в День собора архистратига Михаила (по новому стилю) в Храме архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины ", - сообщил он.

1) Бородянский хочет жестче наказывать журналистов за манипулирование и ложь

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3) Всё это попытки взять журналистику под свой контроль. Тотальный. Чтобы даже муха не пролетела.

Говоря о физической защите журналистов, Бородянский отметил вопросы защиты журналистов от любого вида давления, в частности финансового, или давления непосредственного руководителя, давления, «направленного на манипулирование общественным мнением или направленного на замалчивание важных фактов» .



«Форма давления может быть любая. Например, публичная. Это может происходить из-за обнародования данных журналистов, которые работают над расследованием», – сказал министр.



Как отметил Бородянский, «мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть существенно усилена, учитывая ту важнейшую работу, которую делают журналисты для общества».



По словам министра, будут предлагаться соответствующие изменения в законодательство, будут созданы условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что испытывают какой-либо формы давления .



В то же время Бородянский заявил: «Ответственность журналистов за распространение неправдивой и/или манипулятивной информации также должна быть усилена ... А именно – введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием. И введение как административной, так и уголовной ответственности за такие манипулирования, за заказ такого манипулирования, за совершение такого манипулирования».



Ну почему вам так нравится перекручивать?Все цитаты из ваших ссылок, кроме одной, где приведена соотв. ссылка.Читаем по вашей ссылке:Вы считаете, что Зеленский (как и Порошенко до него) влияет на АП и Госдеп США?Читаем:А теперь самого Ткаченко:Выписали, вот за это:Призание в том, чтоУпоминание имени = признанию?О главном-то вы и умолчали. Читаем:Т.е. ответственность за неправдивую и/или манипулятивную будет после принятия соотв. изменений в законы.Кто накладывает штрафы (админ. ответств.) или лишает свободы (уголовн. ответств.)?Не суды ли? А слышали ли вы о таком, , что в суде выступает и адвокат/ы обвиняемого, что судебные решения обжалуются и отменяются?