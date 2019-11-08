Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:А как вам это заявление накануне разведения?
Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону. Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню Тиждень. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/280 ... nstab.html
Сделает РФ провокацию из липовых нациков и вперед!
Журналисты такие журнализды!
Сперва одно
Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону.
затем другое
“Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ, відповідно, готуються до відсічі збройній агресії по всьому кордону України. Це стосується не лише лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії. На сьогодні ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати та керувати військами на цих важливих напрямках”, - наголосив Таран.
Тому на сьогодні маємо готовими до виконання завдань за призначенням майже весь бойовий склад ЗСУ, де основний тягар у цій війні лежить на Сухопутних військах, Десантно-штурмових та Командуванні морської піхоти ВМС, і вони мають достатній бойовий комплект.
Kudrjavuy написав:Перес де Куэльяр Мондер зря удалил эту тему Сейчас её подняли вновь:
Именно с обсуждением лучше ознакомиться здесь: https://gordonua.com/news/politics/ya-v ... 04865.html Звучит интересное сравнение: в Казани специалист официально "получает" в 10 раз больше заработную плату. - А по факту ВСЯ Украина в ...опе. И именно те, кто честно работает на Государство на стратегических предприятиях в полной....опе. Да, дам маленкий посыл: Президент говорит о З/П без налогов т.е. это не больше 2,4.
Воруютс батенька, воруют.
Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.
Какие 73% в голосовалке на форуме?))
Не надоело?
Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались? И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
Похоже последние назначения в СБУ и ряде других органов говорят о том, что Зеленский поставил на будущую победу демократов в США. И любви с Трампом не будет. Имхо, опять те же грабли как на прошлых американских выборах, а если Трамп опять возьмет и выиграет, опять будет неудобная ситуация и плохие последствия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.
Какие 73% в голосовалке на форуме?))
Не надоело?
Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались? И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
Не плутайся під ногами. Я і так зрозумів, що ти профнепридатний, навіще далі це підтверджувати.
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.
Какие 73% в голосовалке на форуме?))
Не надоело?
Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались? И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
Не плутайся під ногами. Я і так зрозумів, що ти профнепридатний, навіще далі це підтверджувати.
Слился. Факт. Для этого я и задал вопросы тебе. Чтобы наглядно продемонстрировать. Тебе. Также, как и с фантастическими прогнозами.
Пойми, для дискуссий на форуме просто громыхать пафосом недостаточно.
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :