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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:02

  Renee написав:А как вам это заявление накануне разведения?

Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону.
Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню Тиждень. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/280 ... nstab.html

Сделает РФ провокацию из липовых нациков и вперед! 8)

Журналисты такие журнализды!

Сперва одно
Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії проти України не лише по лінії зіткнення, а по всій лінії кордону.


затем другое
“Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ, відповідно, готуються до відсічі збройній агресії по всьому кордону України. Це стосується не лише лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії. На сьогодні ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати та керувати військами на цих важливих напрямках”, - наголосив Таран.


А в целом в своем большом интервью (https://tyzhden.ua/Society/236722?fbcli ... SZbDBrGBic) Таран говорит о значительном усилении ЗСУ
Тому на сьогодні маємо готовими до виконання завдань за призначенням майже весь бойовий склад ЗСУ, де основний тягар у цій війні лежить на Сухопутних військах, Десантно-штурмових та Командуванні морської піхоти ВМС, і вони мають достатній бойовий комплект.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:07

  Kudrjavuy написав:Перес де Куэльяр
Мондер зря удалил эту тему
Сейчас её подняли вновь:


Именно с обсуждением лучше ознакомиться здесь:
https://gordonua.com/news/politics/ya-v ... 04865.html
Звучит интересное сравнение: в Казани специалист официально "получает" в 10 раз больше заработную плату.
- А по факту ВСЯ Украина в ...опе.
И именно те, кто честно работает на Государство на стратегических предприятиях в полной....опе.
Да, дам маленкий посыл: Президент говорит о З/П без налогов т.е. это не больше 2,4.

Воруютс батенька, воруют.
Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:07

  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?

Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.

Какие 73% в голосовалке на форуме?))

Не надоело?

Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались?
И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

Похоже последние назначения в СБУ и ряде других органов говорят о том, что Зеленский поставил на будущую победу демократов в США.
И любви с Трампом не будет.
Имхо, опять те же грабли как на прошлых американских выборах, а если Трамп опять возьмет и выиграет, опять будет неудобная ситуация и плохие последствия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:10

mephala
Вы спросили
можете вказати на якій сторінці стенограми про це йде мова?

я показал на какой, при этом не комментируя ни вас, ни zРадио, ни Кента.

Дал чисто информацию. Выводы пусть делает каждый, я не буду.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:14

Еще одна юридическая победа.
Зеркаль - красава :!:

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:19

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:19

  detroytred написав:
  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?

Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.

Какие 73% в голосовалке на форуме?))

Не надоело?

Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались?
И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
Не плутайся під ногами. Я і так зрозумів, що ти профнепридатний, навіще далі це підтверджувати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:26

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:
  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?

Ты постоянно пишешь какие-то свои *фантазии*.

Какие 73% в голосовалке на форуме?))

Не надоело?

Кстати, откуда ты взял, что ВСУ прям деморализовались?
И уже на этой своей фантазии построил остальную цепочку...
Не плутайся під ногами. Я і так зрозумів, що ти профнепридатний, навіще далі це підтверджувати.

Слился. Факт. Для этого я и задал вопросы тебе. Чтобы наглядно продемонстрировать. Тебе.
Также, как и с фантастическими прогнозами.

Пойми, для дискуссий на форуме просто громыхать пафосом недостаточно.

Свои фантазии нужно подтверждать.

73%)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:32

  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?


Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :

andrein
 
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