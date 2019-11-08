Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку
Баксик ще за крок до перевороту думок
Я готовий до негараздів, але я хочу щоб вони 73% дебілів страждали, бо їх попереджали ще з весни. Я буду тільки спостерігати і нагадувати постійно, коли будуть вони стогнати, бо по іншому нарід не вилікуєш.
Перес де Куэльяр написав:Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку
Баксик ще за крок до перевороту думок
Я готовий до негараздів, але я хочу щоб вони 73% дебілів страждали, бо їх попереджали ще з весни. Я буду тільки спостерігати і нагадувати постійно, коли будуть вони стогнати, бо по іншому нарід не вилікуєш.
Посмотри, как голосовали, например, в ВСУ. А потом лепи ярлыки о де***, потворах и т.п. Желательно лично реально этим людям.
Не преувеличивай. Ошибка - это одно, а *де***, потвори* и т.п. - это другое. Ты, как обычно, базируешь на гиперболизации. Юношеский максимализм какой-то...
К негараздам, разочарованиям и обману в обещаниях после ПАПа готовы уже все. А не только ты))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав: Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.
Вероятно вы не из Украины? Тогда наркоман, или "обиженный"? - В Украине такая ситуация ВЕЗДЕ. Поэтому только за этот год выехало "предварительно "на заработки" 1,5 человека - При чём даже АТОшники вынуждены ехать в РФ "на заработки". Напрмер Вы видели как "смыло золотоискателей" в РФ? - в таких скотских условиях там работают не один год. - Кто сразу оформляет гражданство из молодых - "всё в шиколаде".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :
27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.
Перес де Куэльяр написав: Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.
Вероятно вы не из Украины? Тогда наркоман, или "обиженный"? - В Украине такая ситуация ВЕЗДЕ. Поэтому только за этот год выехало "предварительно "на заработки" 1,5 человека - При чём даже АТОшники вынуждены ехать в РФ "на заработки". Напрмер Вы видели как "смыло золотоискателей" в РФ? - в таких скотских условиях там работают не один год. - Кто сразу оформляет гражданство из молодых - "всё в шиколаде".
Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73. Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?
Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :
27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.
Приведите примеры становления в эту позу перед оккупантом. Или это в будущем? Так конкретизируйте.
Вы знаете, что те, кто категооически за введение ЧП и т.д., считают, что в этой позе перед оккупантом ПАП и Ко уже поставили.