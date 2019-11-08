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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4585458645874588>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку
Баксик ще за крок до перевороту думок
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:47

  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку
Баксик ще за крок до перевороту думок
Я готовий до негараздів, але я хочу щоб вони 73% дебілів страждали, бо їх попереджали ще з весни. Я буду тільки спостерігати і нагадувати постійно, коли будуть вони стогнати, бо по іншому нарід не вилікуєш.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:53

  Перес де Куэльяр написав:
  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку
Баксик ще за крок до перевороту думок
Я готовий до негараздів, але я хочу щоб вони 73% дебілів страждали, бо їх попереджали ще з весни. Я буду тільки спостерігати і нагадувати постійно, коли будуть вони стогнати, бо по іншому нарід не вилікуєш.

Посмотри, как голосовали, например, в ВСУ.
А потом лепи ярлыки о де***, потворах и т.п.
Желательно лично реально этим людям.

Не преувеличивай.
Ошибка - это одно, а *де***, потвори* и т.п. - это другое.
Ты, как обычно, базируешь на гиперболизации.
Юношеский максимализм какой-то...

К негараздам, разочарованиям и обману в обещаниях после ПАПа готовы уже все.
А не только ты))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:56

так эта шо, зе на этом форуме указом "тройки" назначен изменником родины?
а голосовавшие за него поражены в правах, как пособники?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:00

  Перес де Куэльяр написав: Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.

Вероятно вы не из Украины?
Тогда наркоман, или "обиженный"?
- В Украине такая ситуация ВЕЗДЕ.
Поэтому только за этот год выехало "предварительно "на заработки" 1,5 человека
- При чём даже АТОшники вынуждены ехать в РФ "на заработки".
Напрмер Вы видели как "смыло золотоискателей" в РФ?
- в таких скотских условиях там работают не один год.
- Кто сразу оформляет гражданство из молодых - "всё в шиколаде".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:01

  19yuriy91 написав:так эта шо, зе на этом форуме указом "тройки" назначен изменником родины?
а голосовавшие за него поражены в правах, как пособники?

Это Перес демонстрирует клоунаду похлеще ЗЕ в период выступлений артистом.

Потому что воспринимает только своё мнение, как истину.

Кстати, одна из причин подобного рвения Переса и Ко -- наконец-то ярые сторонники ПАПа дорвались до зрадофилии.
Теперь отрываются))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:11

  andrein написав:
  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?


Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :



27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:13

  Kudrjavuy написав:
  Перес де Куэльяр написав: Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це уйобисько.

Вероятно вы не из Украины?
Тогда наркоман, или "обиженный"?
- В Украине такая ситуация ВЕЗДЕ.
Поэтому только за этот год выехало "предварительно "на заработки" 1,5 человека
- При чём даже АТОшники вынуждены ехать в РФ "на заработки".
Напрмер Вы видели как "смыло золотоискателей" в РФ?
- в таких скотских условиях там работают не один год.
- Кто сразу оформляет гражданство из молодых - "всё в шиколаде".
Що ти мелеш?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:23

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZBbxDSSirw&t=238s
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:30

  Schmit написав:
  andrein написав:
  Перес де Куэльяр написав:У сайта фінанси є інформація хто з форумчан голосував за ЗЕ в таблиці опитування. Мені самому цікаво провести опитування, ну щоб знати в лице, хто голосував без мізків, За клоуна. Прошу, бо окрім freeze ніхто так і не визнав помилку, вас тут дебілів аж %73.
Ану зараз побачу, чи ви вже потвори поховалися?


Слава Богу, что в Украине 73% адекватных людей, которые голосовали за Зе и хотят мира. Я так понял остальные 27% хотят наверное такого :



27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.

Приведите примеры становления в эту позу перед оккупантом. Или это в будущем? Так конкретизируйте.

Вы знаете, что те, кто категооически за введение ЧП и т.д., считают, что в этой позе перед оккупантом ПАП и Ко уже поставили.
detroytred
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