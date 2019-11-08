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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4585458645874588>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:так эта шо, зе на этом форуме указом "тройки" назначен изменником родины?
а голосовавшие за него поражены в правах, как пособники?

До Яника він ще не дотягнув, але тендеція тривожна. Не дай бог, до 20% ватанів додадуться ще 20% зебілів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Приведите примеры становления в эту позу перед оккупантом. Или это в будущем? Так конкретизируйте.

Вы знаете, что те, кто категооически за введение ЧП и т.д., считают, что в этой позе перед оккупантом ПАП и Ко уже поставили.

Выполнение Минска по всем известной формуле, то есть выборы без контроля границы хотя бы миротворцами, без наших партий и СМИ там, полное взятие на баланс и далее неподконтрольной Украине территории и снятие с РФ всей ответственности за разрушения – вот это будет полная постановка всей страны в указанную позу. А пока что начали приклонять колени.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:51

Хорошее погружение в сегодняшнее Чили, и наших перспективах:

https://fraza.ua/analytics/284200-konet ... nye-bunty-
Статья с буквами и нашим контрастом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:53

О "разводе войск" (не сдачей территории):
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:56

  Schmit написав:27% тоже хотят мира, но не становясь в позу раком перед оккупантом.

В позе раком это больше подходит к тому как Крым оставили, а сейчас двухсторонние переговоры по прекращению огня.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:57

  Schmit написав:
  detroytred написав:Приведите примеры становления в эту позу перед оккупантом. Или это в будущем? Так конкретизируйте.

Вы знаете, что те, кто категооически за введение ЧП и т.д., считают, что в этой позе перед оккупантом ПАП и Ко уже поставили.

Выполнение Минска по всем известной формуле, то есть выборы без контроля границы хотя бы миротворцами, без наших партий и СМИ там, полное взятие на баланс и далее неподконтрольной Украине территории и снятие с РФ всей ответственности за разрушения – вот это будет полная постановка всей страны в указанную позу. А пока что начали приклонять колени.

Вы считаете, что ЗЕ будет это реализовывать?

Тут со скрипом он пытается разведение провести (заработать див, а также для отчёта, что пытался), а уж напрягаться по дальнейшему ... разве что на словах ... в качестве игры с пуйлом.

Если курит, то не значит, что будет пить, колоться и т.д.

У нас все президенты ищут компромисс между интересами больших разных групп населения.
В качестве удовлетворения ожиданий своих избирателей -- попытка разведения вполне достаточный обязательный минимум.
И то -- попытка.

ЗЕ уже страхуется, заявив, что решения после переговоров будут приниматься только после одобрения здесь.

И главное - зачем ЗЕ, Бене и пр. это нужно?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:09

Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.

Шах и мат, скептики 8)
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Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:13

Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы.

https://ibigdan.livejournal.com/24334024.html

Бизнес на крови?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:14

  Перес де Куэльяр написав:Schmit
https://www.youtube.com/watch?v=1ZBbxDSSirw&t=238s

Здесь интереснее:
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/g ... yu/amp.htm
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:17

  Starikan написав:
Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы.

https://ibigdan.livejournal.com/24334024.html

Бизнес на крови?

Круче:
https://itc.ua/news/ukrenergo-vpervye-o ... -povyshen/
По этому поводу Ляшко устраивал на вокзале "стычку"
https://www.youtube.com/watch?v=3SZNxwm-Www
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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