До Яника він ще не дотягнув, але тендеція тривожна. Не дай бог, до 20% ватанів додадуться ще 20% зебілів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:37
Re: Політичні дискусії
До Яника він ще не дотягнув, але тендеція тривожна. Не дай бог, до 20% ватанів додадуться ще 20% зебілів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:44
Re: Політичні дискусії
Выполнение Минска по всем известной формуле, то есть выборы без контроля границы хотя бы миротворцами, без наших партий и СМИ там, полное взятие на баланс и далее неподконтрольной Украине территории и снятие с РФ всей ответственности за разрушения – вот это будет полная постановка всей страны в указанную позу. А пока что начали приклонять колени.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:51
Хорошее погружение в сегодняшнее Чили, и наших перспективах:
Статья с буквами и нашим контрастом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:53
О "разводе войск" (не сдачей территории):
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:56
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:57
Вы считаете, что ЗЕ будет это реализовывать?
Тут со скрипом он пытается разведение провести (заработать див, а также для отчёта, что пытался), а уж напрягаться по дальнейшему ... разве что на словах ... в качестве игры с пуйлом.
Если курит, то не значит, что будет пить, колоться и т.д.
У нас все президенты ищут компромисс между интересами больших разных групп населения.
В качестве удовлетворения ожиданий своих избирателей -- попытка разведения вполне достаточный обязательный минимум.
И то -- попытка.
ЗЕ уже страхуется, заявив, что решения после переговоров будут приниматься только после одобрения здесь.
И главное - зачем ЗЕ, Бене и пр. это нужно?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:09
Шах и мат, скептики
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:13
Бизнес на крови?
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:14
Здесь интереснее:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:17
Круче:
По этому поводу Ляшко устраивал на вокзале "стычку"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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