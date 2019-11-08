Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
Подноготная такова. Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия. Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ. Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги. Совершенно логичный шаг.
По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью https://replyua.net/news/177053-televed ... ozhyu.html Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью Главари оккупационных администраций Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил на Донбассе, туда будут введены представители силовых структур фейковых республик.
Комментируя информацию, телеведущая и блогер Ольга Лень отметила, во-первых, это заявление или, правильнее сказать, предупреждение, означает, что все обещания Владимира Зеленского и Арсена Авакова о том, что полиция защитит украинских людей в «серой зоне» - является пустой ложью.
Ольга Лень отмечает, во-вторых, пророссийские бандиты в «серой зоне» уже есть, их только легализуют этим заявлением, чтобы потом ни у кого не возникали вопросы, почему пророссийские боевики спокойно разгуливают в Золотом или Станице Луганской. Вот и непонятно становится, чья это тактика «малых шагов», наша или РФ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
08 ноября 2019 Третья православная церковь признала новую Православную церковь Украины
Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. ... В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь.
В Православной Церкви насчитывается четыре древних патриархата - Константинопольский (Вселенский) патриархат - Александрийский патриархат - Антиохийский патриархат - Иерусалимский патриархат
Поместные православные церкви - Российская православная церковь - Сербская православная церковь - Румынская православная церковь - Болгарская православная церковь - Грузинская православная церковь - Кипрская православная церковь - Элладская православная церковь - Албанская православная церковь - Польская православная церковь - Православная церковь Чешских земель и Словакии
Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью https://replyua.net/news/177053-televed ... ozhyu.html Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью Главари оккупационных администраций Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил на Донбассе, туда будут введены представители силовых структур фейковых республик.
Комментируя информацию, телеведущая и блогер Ольга Лень отметила, во-первых, это заявление или, правильнее сказать, предупреждение, означает, что все обещания Владимира Зеленского и Арсена Авакова о том, что полиция защитит украинских людей в «серой зоне» - является пустой ложью.
Ольга Лень отмечает, во-вторых, пророссийские бандиты в «серой зоне» уже есть, их только легализуют этим заявлением, чтобы потом ни у кого не возникали вопросы, почему пророссийские боевики спокойно разгуливают в Золотом или Станице Луганской. Вот и непонятно становится, чья это тактика «малых шагов», наша или РФ?
Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих. Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.