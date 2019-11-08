Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
Подноготная такова. Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия. Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ. Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги. Совершенно логичный шаг.
По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью https://replyua.net/news/177053-televed ... ozhyu.html Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью Главари оккупационных администраций Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил на Донбассе, туда будут введены представители силовых структур фейковых республик.
Комментируя информацию, телеведущая и блогер Ольга Лень отметила, во-первых, это заявление или, правильнее сказать, предупреждение, означает, что все обещания Владимира Зеленского и Арсена Авакова о том, что полиция защитит украинских людей в «серой зоне» - является пустой ложью.
Ольга Лень отмечает, во-вторых, пророссийские бандиты в «серой зоне» уже есть, их только легализуют этим заявлением, чтобы потом ни у кого не возникали вопросы, почему пророссийские боевики спокойно разгуливают в Золотом или Станице Луганской. Вот и непонятно становится, чья это тактика «малых шагов», наша или РФ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
08 ноября 2019 Третья православная церковь признала новую Православную церковь Украины
Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. ... В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь.
В Православной Церкви насчитывается четыре древних патриархата - Константинопольский (Вселенский) патриархат - Александрийский патриархат - Антиохийский патриархат - Иерусалимский патриархат
Поместные православные церкви - Российская православная церковь - Сербская православная церковь - Румынская православная церковь - Болгарская православная церковь - Грузинская православная церковь - Кипрская православная церковь - Элладская православная церковь - Албанская православная церковь - Польская православная церковь - Православная церковь Чешских земель и Словакии
Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью https://replyua.net/news/177053-televed ... ozhyu.html Телеведущая: заявление главарей «ЛДНР» означает, что обещания власти защитить украинцев в «серой зоне» - является ложью Главари оккупационных администраций Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил на Донбассе, туда будут введены представители силовых структур фейковых республик.
Комментируя информацию, телеведущая и блогер Ольга Лень отметила, во-первых, это заявление или, правильнее сказать, предупреждение, означает, что все обещания Владимира Зеленского и Арсена Авакова о том, что полиция защитит украинских людей в «серой зоне» - является пустой ложью.
Ольга Лень отмечает, во-вторых, пророссийские бандиты в «серой зоне» уже есть, их только легализуют этим заявлением, чтобы потом ни у кого не возникали вопросы, почему пророссийские боевики спокойно разгуливают в Золотом или Станице Луганской. Вот и непонятно становится, чья это тактика «малых шагов», наша или РФ?
Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих. Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы.
Вчера [6 ноября] Укрэнерго частично выключил импорт из Беларуси, а сегодня — частично — из РФ. По вчерашнему графику закупки энергии в Беларуси цифра по импорту мощности — в районе 510 мВт, а в отдельные часы — 75 мВт.
Kudrjavuy написав:Перес де Куэльяр Мондер зря удалил эту тему Сейчас её подняли вновь:
Именно с обсуждением лучше ознакомиться здесь: https://gordonua.com/news/politics/ya-v ... 04865.html Звучит интересное сравнение: в Казани специалист официально "получает" в 10 раз больше заработную плату. - А по факту ВСЯ Украина в ...опе. И именно те, кто честно работает на Государство на стратегических предприятиях в полной....опе. Да, дам маленкий посыл: Президент говорит о З/П без налогов т.е. это не больше 2,4.
Воруютс батенька, воруют.
Подивився я це відео, то можу сказати, що цей коЗЕл в умовах війни не мав права таке говорити зовсім. Міркую що це впливає на деморалізацію суспільста в протистоянні з агресором, тобто підготовка до капітуляції. За півроку я ніразу не бачив відео, де ЗЕлох передає техніку, чи озброєння ЗСУ, тому такими заявами стелить собі шлях до завідомо спланованого, провального забеспечення армії. План Ху..ла в дії, більше не можу нічого сказати за це ..
А ще бісить те що він говорить "ми з вами": "один танк побудували ми з вами" "мы как к скоту к людям відносимось" Ну для кожного очевидно що сам Зе не винуватий що побудували один танк і що на тому заводі так відносяться до людей. Але Зе не перший раз вживає "ми з вами"! Для чого??? Мені бачиться що Зе просто хоче з себе зняти будь-яку відповідальність. Продовження його слів може бути наприклад наступне: "ми з вами побудували 1 танк" - "ми з вами повинні виділяти більше грошей на оборонку" - "ми з вами повинні затягнути пояси" - "ми з вами повинні більше працювати і менше хотіти грошей(тобто зарплат і пенсій)" або "ми з вами повинні взяти кредит" або "інше що вигідно для мене(для мого рейтингу)".
Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы.
Вчера [6 ноября] Укрэнерго частично выключил импорт из Беларуси, а сегодня — частично — из РФ. По вчерашнему графику закупки энергии в Беларуси цифра по импорту мощности — в районе 510 мВт, а в отдельные часы — 75 мВт.
Перес де Куэльяр написав:pesikot Я ось що міркую, нехай відводить НЕлох ЗСУ, а добробатам І ветеранам теж треба відійти і окопуватись, та облаштовувати бліндажі в тилу ЗСУ. У випадку зриву, та здачі території окупантам, а це відбудеться навіть в мене сумнівів немає, то всі ЗЕлебобіки на передок відвойовувати добровільно віддану територію з деморалізованими політикою ЗСУ. А ми поглянемо, як вони воюють без волонтерів, добровольців, патріотів, ветеранів. Хоч буде за що Зеленському відповідати, вже не зіскочить зі статті 111. Державна зрада і усунення Президента від Влади. Дамо йому шанс обісратись на повну?
Он и так обосрался, зачем оголять фронт
Простите, сегодня таких частей как добробаты и ветераны нет. Они все в составе ЗСУ или Нацгвардии.
Вы вместе с Пересом призываете воинские части отойти в тыл и оголить фронт? Т.е. призываете нарушить приказ и присягу? Совершить тягчайшее преступление?
Договорились ... Вообще-то, это статья УК.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:А ще бісить те що він говорить "ми з вами": "один танк побудували ми з вами" "мы как к скоту к людям відносимось" Ну для кожного очевидно що сам Зе не винуватий що побудували один танк і що на тому заводі так відносяться до людей. Але Зе не перший раз вживає "ми з вами"! Для чого???
Ни для чего. На любом тренинге по ораторскому мастерству, даже начального уровня, учат говорит именно так - Мы с вами. Это подчеркивает близость оратора к аудитории и общность их интересов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.