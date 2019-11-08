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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4586458745884589 Додано: Суб 09 лис, 2019 00:31 freeze написав: .......

Поверьте, что если и будет нападение, оно будет неожиданным и для вас, и для меня, и для этого чиновника из генштаба. .......Поверьте, что если и будет нападение, оно будет неожиданным и для вас, и для меня, и для этого чиновника из генштаба.

Для вас и для меня нападение может быть неожиданным.

А вот для чиновников Генштаба оно таковым быть не должно. А если будет, то ряд чиновников должны понести наказание и, как минимум, уйти в отставку. Для вас и для меня нападение может быть неожиданным.А вот для чиновников Генштаба оно таковым быть не должно. А если будет, то ряд чиновников должны понести наказание и, как минимум, уйти в отставку. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 00:31 freeze написав: Starikan написав: Шах и мат, скептики Шах и мат, скептики Подноготная такова.

Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.

Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.

Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.

Совершенно логичный шаг.

По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало. Подноготная такова.Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.Совершенно логичный шаг.По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.

Да я, в общем-то, запостил сие ради шутки, причем оказалось, что меня опередили

За информацию спасибо. Да я, в общем-то, запостил сие ради шутки, причем оказалось, что меня опередилиЗа информацию спасибо. Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 00:32 yanyura написав: 3 из 14 это шах и мат?

Вы все-таки человек науки, значит должны знать, какой должен быть минимум, чтобы результат признавался достоверным (соотв. шахом и матом). 3 из 14 это шах и мат?Вы все-таки человек науки, значит должны знать, какой должен быть минимум, чтобы результат признавался достоверным (соотв. шахом и матом).

А вы такой же нудный, как и ЛАД А вы такой же нудный, как и ЛАД Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 00:36 freeze написав: Starikan написав: Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.

Шах и мат, скептики Шах и мат, скептики



Подноготная такова.

Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.

Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.

Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.

Совершенно логичный шаг.



По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало. Подноготная такова.Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.Совершенно логичный шаг.По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.

Вы хоть ссылку дайте, какой говносайт это распрстраняет. Некорректно! Вы хоть ссылку дайте, какой говносайт это распрстраняет. Некорректно! Renee Повідомлень: 12 З нами з: 22.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 00:58 19yuriy91 написав: так эта шо, зе на этом форуме указом "тройки" назначен изменником родины?

а голосовавшие за него поражены в правах, как пособники? так эта шо, зе на этом форуме указом "тройки" назначен изменником родины?а голосовавшие за него поражены в правах, как пособники?

Та не...

Поражение в правах то слишком слабо.

Несколько лет трудового воспитания в пионерлагерях усиленного режима. Та не...Поражение в правах то слишком слабо.Несколько лет трудового воспитания в пионерлагерях усиленного режима. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 01:14 zРадио написав: yanyura написав: Starikan написав: Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы.

https://ibigdan.livejournal.com/24334024.html Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить– 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы. Колоссальная???

Тогда какая это Вчера [6 ноября] Укрэнерго частично выключил импорт из Беларуси, а сегодня — частично — из РФ. По вчерашнему графику закупки энергии в Беларуси цифра по импорту мощности — в районе 510 мВт, а в отдельные часы — 75 мВт. https://nv.ua/ukraine/politics/gerus-i- ... 52382.html

2000 мВт набирается за 27 часов. Колоссальная???Тогда какая это2000 мВт набирается за 27 часов. Старикан (или порохобот, которого он процитировал) перепутал мощность с объемом. Случается... Хотя с ученым, вроде как, не должно... Вот, что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой Старикан (или порохобот, которого он процитировал) перепутал мощность с объемом. Случается... Хотя с ученым, вроде как, не должно... Вот, что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой

Ваши посты - это пальба из пушек по воробьям

Дело не в цифрах и не в самом факте закупки э-э, а в том, что папередника за подобные вещи клеймили за "бизнес на кррррови" (вот что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой (с)).

Если по существу - допустИмо всё, что выгодно Украине и при этом не запрещено законом. Даже торговля с ОРДЛО и Липецкая фабрика . Ваши посты - это пальба из пушек по воробьямДело не в цифрах и не в самом факте закупки э-э, а в том, что папередника за подобные вещи клеймили за "бизнес на кррррови" (вот что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой (с)).Если по существу - допустИмо всё, что выгодно Украине и при этом не запрещено законом. Даже торговля с ОРДЛО и Липецкая фабрика Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein Starikan 2 Повідомлень: 16377 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 01:36 freeze написав: Starikan написав: Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.

Шах и мат, скептики Шах и мат, скептики



Подноготная такова.

Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.

Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.

Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.

Совершенно логичный шаг.



По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало. Подноготная такова.Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия.Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ.Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги.Совершенно логичный шаг.По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.

а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?

а можете по всіх церквах православних скласти табличку по скільки років кожна отримували незалежність? а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?а можете по всіх церквах православних скласти табличку по скільки років кожна отримували незалежність? mephala Повідомлень: 5865 З нами з: 07.04.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 01:39 yanyura написав: .............



Третья православная церковь признала новую Православную церковь Украины



Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины.

...

Т.е. на сегодня признали 3.



А сколько всего в мире поместных церквей?



16 декабря 2018

.......

Всего 14.



3 из 14 это шах и мат?



Вы все-таки человек науки, значит должны знать, какой должен быть минимум, чтобы результат признавался достоверным (соотв. шахом и матом). 08 ноября 2019Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины....Т.е. на сегодня признали 3.А сколько всего в мире поместных церквей? .............

Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?

И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ? Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4586458745884589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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