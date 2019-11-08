Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Подноготная такова. Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия. Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ. Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги. Совершенно логичный шаг. По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.
Да я, в общем-то, запостил сие ради шутки, причем оказалось, что меня опередили За информацию спасибо.
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
Подноготная такова. Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия. Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ. Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги. Совершенно логичный шаг.
По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.
Вы хоть ссылку дайте, какой говносайт это распрстраняет. Некорректно!
Starikan написав:Народный депутат Герус ставит задачи министру энергетики Украины купить 2000 Мвт у России. Это колоссальная цифра – 2 млн. киловатт. Вся Хмельницкая АЭС столько вырабатывает – оба реактора. План надежный как швейцарские часы. https://ibigdan.livejournal.com/24334024.html
Колоссальная??? Тогда какая это
Вчера [6 ноября] Укрэнерго частично выключил импорт из Беларуси, а сегодня — частично — из РФ. По вчерашнему графику закупки энергии в Беларуси цифра по импорту мощности — в районе 510 мВт, а в отдельные часы — 75 мВт.
Старикан (или порохобот, которого он процитировал) перепутал мощность с объемом. Случается... Хотя с ученым, вроде как, не должно... Вот, что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой
Ваши посты - это пальба из пушек по воробьям Дело не в цифрах и не в самом факте закупки э-э, а в том, что папередника за подобные вещи клеймили за "бизнес на кррррови" (вот что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой (с)). Если по существу - допустИмо всё, что выгодно Украине и при этом не запрещено законом. Даже торговля с ОРДЛО и Липецкая фабрика .
Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения.
Шах и мат, скептики
Подноготная такова. Патриарх Феодор, кстати он закончил одесский университет, будучи прошлым летом в Одессе клялся и божился, что не знает никакой другой церкви кроме УПЦ и никакого митрополита кроме Онуфрия. Но вмешались финансы. Александрийский патриархат, несмотря на Африканское название сидит на госдотациях правительства Греции, и оно поставило условие или денег не будет, или признание ПЦУ. Феодор не будь дураком конечно взамен своих убеждений выбрал деньги. Совершенно логичный шаг.
По идее еще румынский патриархат должен признать ПЦУ, но там чисто по убеждениям, странно что за год не удосужились признать. С остальным признанием будет явно сложнее, в общем время уже это показало.
а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало? а можете по всіх церквах православних скласти табличку по скільки років кожна отримували незалежність?
08 ноября 2019 Третья православная церковь признала новую Православную церковь Украины
Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. ... Т.е. на сегодня признали 3.
А сколько всего в мире поместных церквей?
16 декабря 2018 ....... Всего 14.
3 из 14 это шах и мат?
Вы все-таки человек науки, значит должны знать, какой должен быть минимум, чтобы результат признавался достоверным (соотв. шахом и матом).
Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви? И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.