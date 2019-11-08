Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:05
Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:10
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:35
Интересно читать ежедневные новости от песикота.
Чувствую себя как в молодости. Закроешь глаза и представляешь программу "Время".
То, о чём недавно спорили с Faceless'ом - факты более-менее точные, а трактовки ...
Типичный совок.
Неужели песикот такой старый, что проходил подготовку ещё в те годы? Я думал, он помоложе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:43
Очень самокритично с вашей стороны
Тут важно отметить, что папередник и довел ситуацию до того, что на ДТЭК управы нет. За время президентства Порошенко компания увеличила долю генерации на рынке ТЭС с 70% до 85%, а долю рынка всей электроэнергетики в деньгах - с 30% до 55%. И все это благодаря "умелой" работе АМКУ и НКРЭКУ - ведомств, подконтрольных лично Порошенко. Возглавляемых бывшими сотрудниками Укрпроминвеста и его дочерних компаний, включая Рошен
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