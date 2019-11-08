Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:05
Сегодня поразительное событие!
Забанили Переса!
Правда, всего-навсего за "склоку", а не за "разжигание", как shapo.
Но всё равно достижение.
Представляю, сколько душевных мук испытали!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:10
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:35
Интересно читать ежедневные новости от песикота.
Чувствую себя как в молодости. Закроешь глаза и представляешь программу "Время".
То, о чём недавно спорили с Faceless'ом - факты более-менее точные, а трактовки ...
Типичный совок.
Неужели песикот такой старый, что проходил подготовку ещё в те годы? Я думал, он помоложе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 02:43
Очень самокритично с вашей стороны
Тут важно отметить, что папередник и довел ситуацию до того, что на ДТЭК управы нет. За время президентства Порошенко компания увеличила долю генерации на рынке ТЭС с 70% до 85%, а долю рынка всей электроэнергетики в деньгах - с 30% до 55%. И все это благодаря "умелой" работе АМКУ и НКРЭКУ - ведомств, подконтрольных лично Порошенко. Возглавляемых бывшими сотрудниками Укрпроминвеста и его дочерних компаний, включая Рошен
Додано: Суб 09 лис, 2019 03:24
Re: Політичні дискусії
Я атеист, поэтому в церковных нюансах не разбираюсь. Просто привожу информацию, на основании которой (не моих цитат, а перейдя по ссылке и прочитав полностью текст) человек, проанализировав ее, может составить свое мнение.
Русская версия Википедии пишет, что УПЦ МП
Примерно то же самое пишется и в украинской версии Википедии
Об УПЦ КП - рус. Википедия пишет, что она никем не признана, укр. Википедия обходит молчанием этот момент.
Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)
Последний абзац - ответ из Константинополя всем тем, кто считает, что все в Украине обязаны говорить только на украинском языке.
Вселенский патриархат не просто разрешает, а прямо обязывает священников служить в церкви на том языке, на котором разговаривают прихожане в конкретной местности.
Хотя допускаю, что на форуме найдутся и такие, кто посчитают Константинопольских ватниками и потребуют от них "чемодан, вокзал, Россия!".
Додано: Суб 09 лис, 2019 07:32
Трошки русофобії.
Як в світі сприймають росіян та російську мову.
От вам і "Дєдиваєвалі!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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