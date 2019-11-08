Додано: Суб 09 лис, 2019 03:24

ЛАД написав: Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?

И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ?

Судя по Вашему перечню, верно последнее.

В таком случае она останется канонической, просто так же, как сейчас будет частью РПЦ. Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ?Судя по Вашему перечню, верно последнее.В таком случае она останется канонической, просто так же, как сейчас будет частью РПЦ.

самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви (РПЦ), действует на территории Украины (включая де-факто не контролируемые Украиной территории Донбасса и Крыма[6]) с оспариваемым каноническим статусом[7][8].

офіційна назва за реєстром — Київська митрополія Української православної церкви) — релігійна організація, яка є самоврядною частиною Російської православної церкви в Україні.

Мы не признали Филарета и Макария как предстоятелей их церквей, мы не сказали, что УПЦ КП или УАПЦ являются легитимными, потому что это было бы весьма нелогично: это означало бы, что мы признали две параллельные церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский патриархат.

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решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует.

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Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь, и эта автокефальная православная церковь должна объединять всех.

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в Украине уже на протяжении тридцати лет существует раскол. Тридцать лет шли разговоры, были комиссии, были встречи и переговоры между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом относительно уврачевания раскола.



Московская позиция всегда состояла в том, что раскольники должны возвращаться под юрисдикцию Москвы, покаявшись. К сожалению, этот метод на протяжении тридцати лет показал себя неэффективным. Поэтому стало понятно, что единственный способ объединить украинское православие - это институт автокефалии.

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Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?



А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.

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Я атеист, поэтому в церковных нюансах не разбираюсь. Просто привожу информацию, на основании которой (не моих цитат, а перейдя по ссылке и прочитав полностью текст) человек, проанализировав ее, может составить свое мнение.Русская версия Википедии пишет, чтоПримерно то же самое пишется и в украинской версии ВикипедииОб- рус. Википедия пишет, что она никем не признана, укр. Википедия обходит молчанием этот момент.Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)Последний абзац - ответ из Константинополя всем тем, кто считает, что все в Украине обязаны говорить только на украинском языке.Вселенский патриархат не просто разрешает, а прямо обязывает священников служить в церкви на том языке, на котором разговаривают прихожане в конкретной местности.Хотя допускаю, что на форуме найдутся и такие, кто посчитают Константинопольских ватниками и потребуют от них "чемодан, вокзал, Россия!".