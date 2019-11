Додано: Суб 09 лис, 2019 09:36



«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей.. «Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

