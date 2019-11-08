Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Сегодня поразительное событие! Забанили Переса!
Дай йому Боже здоров'я і світлого розуму!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Интересно читать ежедневные новости от песикота. Чувствую себя как в молодости. Закроешь глаза и представляешь программу "Время". То, о чём недавно спорили с Faceless'ом - факты более-менее точные, а трактовки ... Типичный совок. Неужели песикот такой старый, что проходил подготовку ещё в те годы? Я думал, он помоложе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Ваши посты - это пальба из пушек по воробьям
Очень самокритично с вашей стороны
Starikan написав:Дело не в цифрах и не в самом факте закупки э-э, а в том, что папередника за подобные вещи клеймили за "бизнес на кррррови" (вот что бывает, когда думаешь сердцем, а не головой (с)).
Тут важно отметить, что папередник и довел ситуацию до того, что на ДТЭК управы нет. За время президентства Порошенко компания увеличила долю генерации на рынке ТЭС с 70% до 85%, а долю рынка всей электроэнергетики в деньгах - с 30% до 55%. И все это благодаря "умелой" работе АМКУ и НКРЭКУ - ведомств, подконтрольных лично Порошенко. Возглавляемых бывшими сотрудниками Укрпроминвеста и его дочерних компаний, включая Рошен
ЛАД написав:Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви? И вообще, какой статус у УПЦ МП - она признана другими церквами или считается частью РПЦ? Судя по Вашему перечню, верно последнее. В таком случае она останется канонической, просто так же, как сейчас будет частью РПЦ.
Я атеист, поэтому в церковных нюансах не разбираюсь. Просто привожу информацию, на основании которой (не моих цитат, а перейдя по ссылке и прочитав полностью текст) человек, проанализировав ее, может составить свое мнение.
Русская версия Википедии пишет, что УПЦ МП
самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви (РПЦ), действует на территории Украины (включая де-факто не контролируемые Украиной территории Донбасса и Крыма[6]) с оспариваемым каноническим статусом[7][8].
Об УПЦ КП - рус. Википедия пишет, что она никем не признана, укр. Википедия обходит молчанием этот момент.
Из большого интервью Би-би-си архиепископа Телмисского Иовы (Геча)
Мы не признали Филарета и Макария как предстоятелей их церквей, мы не сказали, что УПЦ КП или УАПЦ являются легитимными, потому что это было бы весьма нелогично: это означало бы, что мы признали две параллельные церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский патриархат. ... решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует. ... Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь, и эта автокефальная православная церковь должна объединять всех. ... в Украине уже на протяжении тридцати лет существует раскол. Тридцать лет шли разговоры, были комиссии, были встречи и переговоры между Вселенским патриархатом и Московским патриархатом относительно уврачевания раскола.
Московская позиция всегда состояла в том, что раскольники должны возвращаться под юрисдикцию Москвы, покаявшись. К сожалению, этот метод на протяжении тридцати лет показал себя неэффективным. Поэтому стало понятно, что единственный способ объединить украинское православие - это институт автокефалии. ... Би-би-си: В этой новой церкви богослужения будут проводиться не только по-украински?
А.И.: Каждая церковь на данной территории должна служить потребностям верующих. Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках. ...
detroytred написав:Будивельник Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))
Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города
Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.
Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается напасть на маленьких соседствующих зверей то в одном, то в другом месте. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
ти повторяєшся,хорошого Путєна справацировали погані біндери розмовами про уаявний вступ в НАТО
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
yama написав:Да ну нафиг ! вы не правы против Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Юнуковича ! Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне !
Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов. Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги. Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо.
8% тих що не здадуть не продадуть, а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/