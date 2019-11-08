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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4588458945904591
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:48

  Козак-характерник написав:
  freeze написав:Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.

Для мене Порошенко - найгірший Президент в сучасній історії України. Гірше за Януковича. Янукович - випадкова людина. Його дії були передбачувальні з самого початку і сподіватися там не було на що. Порошенко ж прийшов на хвилі піднесення духу нації, на крові врешті решт. І загнав той дух піднесення в такий жахливий депресняк своїми діями. Не покарані вбивці Небесної сотні, не покарані сепаратисти, що спокійно живуть в Києві. Війна не була названа війною. Мародерство. Співпраця з ворогом під час війни. Народ чекав від нього перед усім не реформ навіть, а святої помсти, відновлення справедливості, перемоги Добра над Злом, в метафізичному розумінні. Порошенко посіяв зневіру в критичний момент для всієї нації, доленосний момент, сіяв внутрішню ворожнечу між українцями. Навряд чи він понесе покарання де юре, не вірю в це. Але перед Богом дасть відповідь. Я не бажаю йому зла, як людині, але ненавиджу, той гріх, що є в ньому. Йому жити тепер зі всим тим. Можливо покається і Бог простить його.

так і зараз в дідуганів що за совок при СРСР і хер стояв і трава була зеленіша
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:50

  flyman написав:
  freeze написав:
yama написав:Да ну нафиг ! вы не правы :) против Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Юнуковича ! :mrgreen: Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне !


Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов.
Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.
Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо.

8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

Смотрите голосование, например, в ВСУ.
Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.
Вас попросят обосновать своё суровое мнение))

Обобщения всегда очень глубоко ошибочны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:53

  lapay написав:
  freeze написав:Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа.

Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:
1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.
2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.
3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.

Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.

думаю таки так, без Криму і Дамбасу ваті свій Президент і більшість у ВРУ не світять, Зе це їх останній шанс, але навряд чи в Зе вистачить сміливості, бо палаючі шини на Майдані, думаю, він бачив, або хоть чув про них
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлень: 16655
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