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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:48
Козак-характерник написав: freeze написав:
Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.
Для мене Порошенко - найгірший Президент в сучасній історії України. Гірше за Януковича. Янукович - випадкова людина. Його дії були передбачувальні з самого початку і сподіватися там не було на що. Порошенко ж прийшов на хвилі піднесення духу нації, на крові врешті решт. І загнав той дух піднесення в такий жахливий депресняк своїми діями. Не покарані вбивці Небесної сотні, не покарані сепаратисти, що спокійно живуть в Києві. Війна не була названа війною. Мародерство. Співпраця з ворогом під час війни. Народ чекав від нього перед усім не реформ навіть, а святої помсти, відновлення справедливості, перемоги Добра над Злом, в метафізичному розумінні. Порошенко посіяв зневіру в критичний момент для всієї нації, доленосний момент, сіяв внутрішню ворожнечу між українцями. Навряд чи він понесе покарання де юре, не вірю в це. Але перед Богом дасть відповідь. Я не бажаю йому зла, як людині, але ненавиджу, той гріх, що є в ньому. Йому жити тепер зі всим тим. Можливо покається і Бог простить його.
так і зараз в дідуганів що за совок при СРСР і хер стояв і трава була зеленіша
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:50
flyman написав: freeze написав: yama написав:
Да ну нафиг ! вы не правы
против Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Юнуковича !
Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне !
Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов.
Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.
Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо.
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Смотрите голосование, например, в ВСУ.
Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.
Вас попросят обосновать своё суровое мнение))
Обобщения всегда очень глубоко ошибочны.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:53
lapay написав: freeze написав:
Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа.
Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:
1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.
2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.
3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.
Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.
думаю таки так, без Криму і Дамбасу ваті свій Президент і більшість у ВРУ не світять, Зе це їх останній шанс, але навряд чи в Зе вистачить сміливості, бо палаючі шини на Майдані, думаю, він бачив, або хоть чув про них
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:58
flyman написав:
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.
Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:02
ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав:
Т-34, вероятно, действительно лучший, но средний танк.
Боюсь Вас засмутити, але навіть у спадкоємниці імперії так не вважають:
Або по критерію, який і зараз важливий для нас:
.......
По Вашей ссылке. Там высказываются разные мнения. В т.ч. и о революционности Т-34 в 1941.
Но спорить не буду, недаром я написал "вероятно". Вы обрезали мою цитату. Я писал в связи с Вашим упоминанием об успехах Виттмана и отмечал, что он воевал на "Тигре" - тяжёлом танке, априори имеющем преимущество перед средним Т-34.
А Оплот имеет явно более современную защиту (и не только), чем 40-летние Т-64.
Не берусь доказывать, что надо было строить Оплоты, а не реставрировать Т-64. Отметил только, что вопрос явно неоднозначный и решение не такое очевидное, как здесь пишут "специалисты".
Впрочем, я достаточно подробно написал раньше, не буду повторяться.
дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.
дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.
Якщо мінятии озборояння в перспективи 15 років у мирний час. Ліпше 1 Оплот раз в рік. За 15 років 15 танків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:07
ЛАД написав: lapay написав:
.......
Щоб не було майданів, треба прислухатись до думки активної частини суспільства. Порошенко це робив, Зеленський теж, більш-меньш.
Только у нас почему-то к активной части относятся Маруси.
Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.
У Франції було чотирі революції і купа заворушень, в Туреччині, з 1960-ого року, було три вдалих і один, останній, невдалий військовий переворот.
Вопрос в сроках.
В Турции 4 заворушення за 60 лет.
Во Франции 4 революции почти за 100 лет.
Французы успевали очухаться после своих революций.
У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.
вам тре лікуватися від майданофобії.
забули ще про
2 світові війни, громадянську, голодомор, агресію з РФ, захоплення Криму і гібридну війну на Донбасі...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:12
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:23
mephala написав:
а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?
Через месяц год будет.
Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.
Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.
Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.
Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.
Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.
Пока расклад такой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:28
yanyura
Спасибо за подробное разъяснение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:30
freeze написав: flyman написав:
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.
Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.
просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?
чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.
В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.
п.с.
Яка ідеологічна база у Зекоманди?
Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?
Хто?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 лис, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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