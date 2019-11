Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 45894590459145924593> Додано: Суб 09 лис, 2019 10:48 Козак-характерник написав: freeze написав: Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги. Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.

Для мене Порошенко - найгірший Президент в сучасній історії України. Гірше за Януковича. Янукович - випадкова людина. Його дії були передбачувальні з самого початку і сподіватися там не було на що. Порошенко ж прийшов на хвилі піднесення духу нації, на крові врешті решт. І загнав той дух піднесення в такий жахливий депресняк своїми діями. Не покарані вбивці Небесної сотні, не покарані сепаратисти, що спокійно живуть в Києві. Війна не була названа війною. Мародерство. Співпраця з ворогом під час війни. Народ чекав від нього перед усім не реформ навіть, а святої помсти, відновлення справедливості, перемоги Добра над Злом, в метафізичному розумінні. Порошенко посіяв зневіру в критичний момент для всієї нації, доленосний момент, сіяв внутрішню ворожнечу між українцями. Навряд чи він понесе покарання де юре, не вірю в це. Але перед Богом дасть відповідь. Я не бажаю йому зла, як людині, але ненавиджу, той гріх, що є в ньому. Йому жити тепер зі всим тим. Можливо покається і Бог простить його. Для мене Порошенко - найгірший Президент в сучасній історії України. Гірше за Януковича. Янукович - випадкова людина. Його дії були передбачувальні з самого початку і сподіватися там не було на що. Порошенко ж прийшов на хвилі піднесення духу нації, на крові врешті решт. І загнав той дух піднесення в такий жахливий депресняк своїми діями. Не покарані вбивці Небесної сотні, не покарані сепаратисти, що спокійно живуть в Києві. Війна не була названа війною. Мародерство. Співпраця з ворогом під час війни. Народ чекав від нього перед усім не реформ навіть, а святої помсти, відновлення справедливості, перемоги Добра над Злом, в метафізичному розумінні. Порошенко посіяв зневіру в критичний момент для всієї нації, доленосний момент, сіяв внутрішню ворожнечу між українцями. Навряд чи він понесе покарання де юре, не вірю в це. Але перед Богом дасть відповідь. Я не бажаю йому зла, як людині, але ненавиджу, той гріх, що є в ньому. Йому жити тепер зі всим тим. Можливо покається і Бог простить його.

так і зараз в дідуганів що за совок при СРСР і хер стояв і трава була зеленіша так і зараз в дідуганів що за совок при СРСР і хер стояв і трава була зеленіша

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 09 лис, 2019 10:50 flyman написав: freeze написав: yama написав: Да ну нафиг ! вы не правы против Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Юнуковича ! Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне ! Да ну нафиг ! вы не правыпротив Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Юнуковича !Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне !



Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов.

Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.

Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо. Янукович победил один раз и был у власти один раз, и после этого не имел шансов.Порошенко может быть кандидатом еще 100 раз, но толку никакого не будет. У него электоральная база 8 процентов, ничего нового он не придумал, чтобы завоевать голоса 92 процентов остальных, те же проигравшие лозунги.Кроме того ореол неудачника на выборах тоже есть кармический минус, у нас народ любит уверенного мачо.

8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту 8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

Смотрите голосование, например, в ВСУ.

Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.

Вас попросят обосновать своё суровое мнение))



Смотрите голосование, например, в ВСУ.
Приедьте к ним и расскажите о своём убеждении, что они отдадутся любому пройдисвиту за обещанную цюцю.
Вас попросят обосновать своё суровое мнение))

Обобщения всегда очень глубоко ошибочны.

Повідомлень: 22494 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 10:53 lapay написав: freeze написав: Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа. Эти люди не имеют отношения к принятию решений этой властью, банальная пехота, хотя один вроде номинальный премьер, а другой спикер Рады, третий вообще не из команды Зеленского, несмотря на то, что номинально в Слуге народа.

Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:

1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.

2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.

3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.



Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе. Якщо зелені спалять себе, а темп скорочення рейтинга в них зашкалює, то наступною буде Юля. Бо:1 Пересічні не можуть без обіцянок халяви.2 Несистемщики обіс..уться, повернеться запит на професійних політиків.3 За ватно-лівих вже ніколи не буде більшості, тільки померанчеві.Тому і Тимошенко. Міг би бути і Порошенко, але пересічним важко визнавати, що не тільки зелені обіс..ались, але й вони самі, коли змінили По на Зе.

думаю таки так, без Криму і Дамбасу ваті свій Президент і більшість у ВРУ не світять, Зе це їх останній шанс, але навряд чи в Зе вистачить сміливості, бо палаючі шини на Майдані, думаю, він бачив, або хоть чув про них

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Повідомлень: 16662 З нами з: 09.03.14 Подякував: 975 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 10:58 flyman написав: 8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту 8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту



Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.

Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.
Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.



Боюсь Вас засмутити, але навіть у спадкоємниці імперії так не вважають:

https://topwar.ru/20559-byl-li-t-34-luc ... ankom.html Был ли Т-34 лучшим танком?

Або по критерію, який і зараз важливий для нас:

https://history.wikireading.ru/71862 Однако с точки зрения соотношения боевой эффективности со стоимостью танк Т-34 был самым лучшим танком Второй мировой войны.

....... Боюсь Вас засмутити, але навіть у спадкоємниці імперії так не вважають:Або по критерію, який і зараз важливий для нас:.......

По Вашей ссылке. Там высказываются разные мнения. В т.ч. и о революционности Т-34 в 1941.

Но спорить не буду, недаром я написал "вероятно". Вы обрезали мою цитату. Я писал в связи с Вашим упоминанием об успехах Виттмана и отмечал, что он воевал на "Тигре" - тяжёлом танке, априори имеющем преимущество перед средним Т-34.

А Оплот имеет явно более современную защиту (и не только), чем 40-летние Т-64.

Не берусь доказывать, что надо было строить Оплоты, а не реставрировать Т-64. Отметил только, что вопрос явно неоднозначный и решение не такое очевидное, как здесь пишут "специалисты".

Впрочем, я достаточно подробно написал раньше, не буду повторяться. По Вашей ссылке. Там высказываются разные мнения. В т.ч. и о революционности Т-34 в 1941.Но спорить не буду, недаром я написал "вероятно". Вы обрезали мою цитату. Я писал в связи с Вашим упоминанием об успехах Виттмана и отмечал, что он воевал на "Тигре" - тяжёлом танке, априори имеющем преимущество перед средним Т-34.А Оплот имеет явно более современную защиту (и не только), чем 40-летние Т-64.Не берусь доказывать, что надо было строить Оплоты, а не реставрировать Т-64. Отметил только, что вопрос явно неоднозначный и решение не такое очевидное, как здесь пишут "специалисты".Впрочем, я достаточно подробно написал раньше, не буду повторяться.

дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.

дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.



дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.
дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.

Якщо мінятии озборояння в перспективи 15 років у мирний час. Ліпше 1 Оплот раз в рік. За 15 років 15 танків.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Повідомлень: 16662 З нами з: 09.03.14 Подякував: 975 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 11:07 ЛАД написав: lapay написав: .......

Щоб не було майданів, треба прислухатись до думки активної частини суспільства. Порошенко це робив, Зеленський теж, більш-меньш. .......Щоб не було майданів, треба прислухатись до думки активної частини суспільства. Порошенко це робив, Зеленський теж, більш-меньш.

Только у нас почему-то к активной части относятся Маруси.

Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.



У Франції було чотирі революції і купа заворушень, в Туреччині, з 1960-ого року, було три вдалих і один, останній, невдалий військовий переворот.

Вопрос в сроках.

В Турции 4 заворушення за 60 лет.

Во Франции 4 революции почти за 100 лет.

Французы успевали очухаться после своих революций.

У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации. Только у нас почему-то к активной части относятся Маруси.Хотя сегодня это естественно - сторонникам мира пока протестовать не против чего.Вопрос в сроках.В Турции 4 заворушення за 60 лет.Во Франции 4 революции почти за 100 лет.Французы успевали очухаться после своих революций.У нас был бы третий Майдан за 15-20 лет. При том, что после Майданов у нас, к сожалению, никакой стабилизации.

вам тре лікуватися від майданофобії.

забули ще про

вам тре лікуватися від майданофобії.
забули ще про
2 світові війни, громадянську, голодомор, агресію з РФ, захоплення Криму і гібридну війну на Донбасі...

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 09 лис, 2019 11:12

Додано: Суб 09 лис, 2019 11:23 mephala написав: а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало? а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?



Через месяц год будет.

Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.

Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.



Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.

Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.

Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.

Через месяц год будет.
Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.
Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.

Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.
Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.
Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.
Пока расклад такой.

Спасибо за подробное разъяснение.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14754 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 11:30 freeze написав: flyman написав: 8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту 8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту



Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.

Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются. Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.

просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?

чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.

В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.



п.с.

Яка ідеологічна база у Зекоманди?

Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?

просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?
чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.
В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.

п.с.
Яка ідеологічна база у Зекоманди?
Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?
Хто?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

