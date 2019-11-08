RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4590459145924593>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:32

  freeze написав:
  mephala написав:а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?


Через месяц год будет.
Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.
Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.

Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.
Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.
Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.
Пока расклад такой.

взагалі ви невірно міряєте. Україна створює свою незалежну церкву від часу заснування УПЦ КП. Спочатку просто утворили - нам сказали так не піде ви розкольники. Потім зайшли з іншого боку і зрушило з мертвої точки.
Важливий процес а не кінцева зупинка.
А скільки часу виборювали свою церкву інші?
Для прикладу - московія висиджувала яйця 200 років.
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
mephala
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 07.04.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52

  ЛАД написав:Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?


Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ, потому что в поминальном Диптихе УПЦ отсутствует, там присутствует Московский патриархат, автономной частью которого является УПЦ. Есть много автономных и самоуправляемых церквей под крылом какого-то более большого - Эстонская, Критская, Финляндская церкви и тд

В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5526 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52

  flyman написав:ти повторяєшся,хорошого Путєна справацировали погані біндери розмовами про уаявний вступ в НАТО


Ты снова ничего не понял. Иди покрути свой глобус Украины и успокойся. Геополитика - не для тех, кто даже географию не учил :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:54

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Интересно читать ежедневные новости от песикота.

Когда вам нечего возразить, вы переходите на личность и коверкаете ник

Простите, где я исковеркал Ваш ник? Или написать на кириллице вместо латинского алфавита это теперь называется "коверкать"?
И где я "перешёл на личности"? Это когда я восхитился Вашими сводками новостей?
Но ведь они лично Ваши, я ими и восхищался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14754
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3988 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:59

  flyman написав:.......
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14754
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3988 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:00

  mephala написав:Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.


У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.

А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5526 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:02

  freeze написав:
  mephala написав:Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.


У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.

А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.

так ніби мова іде більше про державність нації,
відлік можна брати від весни націй після Наполеона і утворення національних держав після буржузно-національних революцій та розпаду імперій протягом наступних столітть. Навіть УРСР можна розглядати як державне утворення в рамках такого руху.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 лис, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16662
З нами з: 09.03.14
Подякував: 975 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:07

  flyman написав:«Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі
http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye-rechi-chomu-odyn-z-najbilshyh-investoriv-frankivska-zgortaye-vyrobnyctvo-i-shcho-dali/
«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей..

Ну и?
Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14754
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3988 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08

  ЛАД написав:
  flyman написав:«Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі
http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye-rechi-chomu-odyn-z-najbilshyh-investoriv-frankivska-zgortaye-vyrobnyctvo-i-shcho-dali/
«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей..

Ну и?
Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.

одна?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16662
З нами з: 09.03.14
Подякував: 975 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08

  flyman написав:просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?


Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5526 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4590459145924593>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (756)
09.11.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.