Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Суб 09 лис, 2019 11:32
freeze написав:
mephala написав: а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?



Через месяц год будет.

Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.

Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.



Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.

Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.

Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.

взагалі ви невірно міряєте. Україна створює свою незалежну церкву від часу заснування УПЦ КП. Спочатку просто утворили - нам сказали так не піде ви розкольники. Потім зайшли з іншого боку і зрушило з мертвої точки.

Важливий процес а не кінцева зупинка.

А скільки часу виборювали свою церкву інші?

Для прикладу - московія висиджувала яйця 200 років.

взагалі ви невірно міряєте. Україна створює свою незалежну церкву від часу заснування УПЦ КП. Спочатку просто утворили - нам сказали так не піде ви розкольники. Потім зайшли з іншого боку і зрушило з мертвої точки.

Важливий процес а не кінцева зупинка.

А скільки часу виборювали свою церкву інші?

Для прикладу - московія висиджувала яйця 200 років.

Тому мене дивують м'яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.



Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ, потому что в поминальном Диптихе УПЦ отсутствует, там присутствует Московский патриархат, автономной частью которого является УПЦ. Есть много автономных и самоуправляемых церквей под крылом какого-то более большого - Эстонская, Критская, Финляндская церкви и тд



Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ, потому что в поминальном Диптихе УПЦ отсутствует, там присутствует Московский патриархат, автономной частью которого является УПЦ. Есть много автономных и самоуправляемых церквей под крылом какого-то более большого - Эстонская, Критская, Финляндская церкви и тд

В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства.



Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52
flyman написав: ти повторяєшся,хорошого Путєна справацировали погані біндери розмовами про уаявний вступ в НАТО

Ты снова ничего не понял. Иди покрути свой глобус Украины и успокойся. Геополитика - не для тех, кто даже географию не учил

Додано: Суб 09 лис, 2019 11:54
pesikot написав:
ЛАД написав: Интересно читать ежедневные новости от песикота.

Интересно читать ежедневные новости от песикота.

Когда вам нечего возразить, вы переходите на личность и коверкаете ник Когда вам нечего возразить, вы переходите на личность и коверкаете ник

Простите, где я исковеркал Ваш ник? Или написать на кириллице вместо латинского алфавита это теперь называется "коверкать"?

И где я "перешёл на личности"? Это когда я восхитился Вашими сводками новостей?

Простите, где я исковеркал Ваш ник? Или написать на кириллице вместо латинского алфавита это теперь называется "коверкать"?

И где я "перешёл на личности"? Это когда я восхитился Вашими сводками новостей?

Но ведь они лично Ваши, я ими и восхищался.

Додано: Суб 09 лис, 2019 11:59
flyman написав: .......

8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

8% тих що не здадуть не продадуть,

а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту .......8% тих що не здадуть не продадуть,а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту

У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит.

Додано: Суб 09 лис, 2019 12:00
mephala написав: Тому мене дивують м'яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.



У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.



А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.

А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.



У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.



А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

Додано: Суб 09 лис, 2019 12:02
freeze написав:
mephala написав: Тому мене дивують м'яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.

У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.

А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.

Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.

так ніби мова іде більше про державність нації,

так ніби мова іде більше про державність нації,

відлік можна брати від весни націй після Наполеона і утворення національних держав після буржузно-національних революцій та розпаду імперій протягом наступних столітть. Навіть УРСР можна розглядати як державне утворення в рамках такого руху.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16662 З нами з: 09.03.14 Подякував: 975 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:07 flyman написав: «Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі

http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye-rechi-chomu-odyn-z-najbilshyh-investoriv-frankivska-zgortaye-vyrobnyctvo-i-shcho-dali/

«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей.. «Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей..

Ну и?

Ну и?

Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14754 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3988 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08 ЛАД написав: flyman написав: «Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі

http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye-rechi-chomu-odyn-z-najbilshyh-investoriv-frankivska-zgortaye-vyrobnyctvo-i-shcho-dali/

«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей.. «Тайко» збирає речі. Чому один з найбільших інвесторів Франківська згортає виробництво і що далі«Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей..

Ну и?

Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание. Ну и?Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.

одна?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08
flyman написав: просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?



