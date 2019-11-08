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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 11:32
freeze написав: mephala написав:
а от мені цікаво скільки ж пройшло часу що вам уже показало?
Через месяц год будет.
Еще по-моему год назад я писал, что будет легкой признание от трех церквей - собственно Константинопольской, Элладской и Румынской.
Вышло, что таки да трёх церквей - Константинопольской, Элладской и Александрийской. Конечно не джек-пот, но практически отличный результат как для прогноза.
Дальше будет гораздо сложнее. Прогнозирую, что Румынская церковь все-таки должна признать ПЦУ в течение года. Возможно подтянутся потом Албанская и Кипрская церкви.
Остальные вроде уже все высказались - или против признания, или вообще типа не хотим встревать в этот вопрос и оставьте нас в покое, сами разбирайтесь.
Грузинская церковь на растяжке, так как абхазская церковь московским патриархатом признается как часть грузинской православной церкви, как ни странно. И грузинской церкви было заявлено от имени московского патриархата - признаете ПЦУ, и на следующий день мы признаем независимость абхазской церкви, думайТе.
Пока расклад такой.
взагалі ви невірно міряєте. Україна створює свою незалежну церкву від часу заснування УПЦ КП. Спочатку просто утворили - нам сказали так не піде ви розкольники. Потім зайшли з іншого боку і зрушило з мертвої точки.
Важливий процес а не кінцева зупинка.
А скільки часу виборювали свою церкву інші?
Для прикладу - московія висиджувала яйця 200 років.
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52
ЛАД написав:
Не подскажете, признание ПЦУ означает автоматический отказ от признания УПЦ? Или в стране могут быть одновременно 2 признанные церкви?
Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ, потому что в поминальном Диптихе УПЦ отсутствует, там присутствует Московский патриархат, автономной частью которого является УПЦ. Есть много автономных и самоуправляемых церквей под крылом какого-то более большого - Эстонская, Критская, Финляндская церкви и тд
В стране могут быть признанные две церкви, хотя это и не практика, например в Греции действуют Константинопольский и Элладский патриархат, причем их священники там по нашему разумению типа госслужащих, получают зарплату от государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52
flyman написав:
ти повторяєшся,хорошого Путєна справацировали погані біндери розмовами про уаявний вступ в НАТО
Ты снова ничего не понял. Иди покрути свой глобус Украины и успокойся. Геополитика - не для тех, кто даже географию не учил
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:54
pesikot написав: ЛАД написав:
Интересно читать ежедневные новости от песикота.
Когда вам нечего возразить, вы переходите на личность и коверкаете ник
Простите, где я исковеркал Ваш ник? Или написать на кириллице вместо латинского алфавита это теперь называется "коверкать"?
И где я "перешёл на личности"? Это когда я восхитился Вашими сводками новостей?
Но ведь они лично Ваши, я ими и восхищался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:59
flyman написав:
.......
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:00
mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:02
freeze написав: mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
так ніби мова іде більше про державність нації,
відлік можна брати від весни націй після Наполеона і утворення національних держав після буржузно-національних революцій та розпаду імперій протягом наступних столітть. Навіть УРСР можна розглядати як державне утворення в рамках такого руху.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 лис, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:07
Ну и?
Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08
ЛАД написав:
Ну и?
Самая рядовая бизнес-ситуация, которой Вы зачем-то пытаетесь придать политическое звучание.
одна?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:08
flyman написав:
просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?
Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.
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