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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:10
freeze написав: mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
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mephala
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:19
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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