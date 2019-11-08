|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:10
freeze написав: mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5871
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:19
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
Тому мене дивують м’яко кажучи ваші претензії до історії утворення церкви в 30 років.
У меня нет ни к кому претензий, особенно к церквям или религиям.
А ваши отсылания на 200 лет, то вообще такое, я уверен, что через 200-300 лет большинство ныне существующих государств будут отсутствовать на карте, по крайней мере в нынешней структуре, границах и тд.
Если я не ошибаюсь, но в мире присутствует не более десятка государств, которые отметили 300 летний рубеж, остальные то распадаются, то соединяются, то исчезают и тд.
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13435
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3747 раз.
- Подякували: 5526 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:22
flyman написав: freeze написав: flyman написав:
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
Тут надо отчетливо понимать, что президентов и раду 8% не избирают, а избирают те самые 73%.
Поэтому если ты в политике, то ты должен бороться за власть, и бороться за умы этих 73 %, а Порошенко по крайней мере за прошедшие полгода не сделал никаких выводов о своём поражении, по прежнему толчется среди своих не имеющих решающее значение на выборах 8 процентов и не развивается. И шансов поэтому у него ноль. Так выборы не выигрываются.
просте питання, що краще 8% вірних прихильників, чи 73% безідейного сброду який при перешому шухері розбіжиться хто куди?
чи зеботи досі думають. що здобули не тому що за Зе, а тому що проти По.
В сухому остатку Зе матиме 0%. А По матиме не менше 8%.
п.с.
Яка ідеологічна база у Зекоманди?
Яка програма, вони хто ліваки, соціалісти, правосєкі, лібєрасти просто партія клоунів?
Хто?
ЗеКоманда - зброд клоунів, акторів, фотографів, філологів і т.д.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20643
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:25
Зеленский очень зол на Джокера и поставил задачу Баканову вычислить негодника, который скомпрометировал несколько высокопоставленных зелёных.
Интересно кто победит защита Телеграм или спецы из структур.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13435
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3747 раз.
- Подякували: 5526 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:28
flyman написав:
......
дивна постановка питання, що краще, один новий танк, чи 15 модернізованих.
дивлячись для чого, якщо дефіцит бойової техніки на передній лінії, і обмеження у фінансах, ясно що краще 15 танків вже і зразу.
Якщо мінятии озборояння в перспективи 15 років у мирний час. Ліпше 1 Оплот раз в рік. За 15 років 15 танків.
Дивна постановка питання.
Не знаю, откуда Вы взяли соотношение 1 к 15, но читать и понимать тексты Вы, похоже, не научились. Пишете ответы не на написанное, а на какие-то свои мысли.
вам тре лікуватися від майданофобії.
забули ще про
2 світові війни, громадянську, голодомор, агресію з РФ, захоплення Криму і гібридну війну на Донбасі...
Не знаю, от чего "тре лікуватися" Вам, но мировые войны вместе с гражданской были давно, а я писал о вреде слишком частых революций на протяжении короткого времени.
Да ещё и революций, не приводящих к заметным изменениям в жизни народа, а только к некоторой перетасовке в верхах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14758
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3988 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:32
freeze написав:
.......
Признание ПЦУ не означает автоматический отказ от признание УПЦ .....
Спасибо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14758
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3988 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:37
detroytred написав:
Вы считаете, что ЗЕ будет это реализовывать?
Конечно.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 713
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:37
ЛАД написав: flyman написав:
.......
8% тих що не здадуть не продадуть,
а там 73% які віддадуться за обіцяну цуцю любому пройдисвіту
У Юли примерно такой же (даже несколько выше) процент стабильного и преданного электората. Но это всего лишь спасает её от забвения, но победу не приносит.
Юля на неделе встречалась с Игорем Валерьевичем, обсуждали стратегию продвижения Юли на премьерский пост. Пока кажется невероятным, но мы же помним, что Коломойскому часто сопутствует удача в кадровых вопросах.
Тем более, что у Зеленского и у Юли нет антипатии друг к другу, Юля напрямую никогда не критиковала Зеленского, критикует только определенные шаги его подчиненных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13435
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3747 раз.
- Подякували: 5526 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:41
freeze написав:
Смотря кто какие цели ставит для себя. Если хочешь стать президентом, то лучше 73 процента, а если просто поговорить и быть на телеэкране, то и 8 процентов вполне сойдёт.
Ну ця вата і брехлива.
Якщо Зе має 73%, то По має 24,45%
В 8% тут взагалі ні до чого - це набрала партія "ЕС".
Скільки можна маніпуляціями тут займатись?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:43
freeze написав: mephala написав:
а чого ви перевели тему на держави якщо ми балакаємо про церкви?
якщо у вас немає претензій то до чого було оте багатозначне "все понятно"
Так и церкви православные имели такие же перетрубации как и государства, ругались, делились, присоединялись, перебегали части их друг к другу. Тут только в этом году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе перебежала из Константинопольского патриархата в Московский патриархат на правах автономии.
перетрубації можливі але одне з іншого не слідує.
скільки держав змінилося на московії? а церква є.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5871
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|